O'Ward: "Na Indy 500-zege overstappen naar F1 zou sprookje zijn"

Nadat hij enkele dagen geleden werd aangekondigd als reservecoureur van McLaren F1 en afgelopen vrijdag in actie kwam tijdens de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi, mocht Patricio O'Ward dinsdag opnieuw in de McLaren MCL60 stappen voor de test op het Yas Marina Circuit. Hij klokte daarin 103 ronden en eindigde op de tweede positie in de ranglijst, slechts 0.269 seconde achter snelste man Esteban Ocon. De test is de volgende stap richting O'Wards droom om in de Formule 1 actief te zijn, maar voorlopig blijft de focus op zijn IndyCar-programma liggen. Zo aast de Mexicaan nog altijd op zijn eerste zege in de Indy 500, nadat hij in 2022 nipt verslagen werd door Marcus Ericsson.

Voelt de F1-droom dan dichterbij dan ooit voor O'Ward? "Absoluut. Iedere keer breng je meer tijd door in de auto en dat houdt in dat iemand in je gelooft en je die kans geeft, zodat je er klaar voor bent als de deuren openen", trapte de IndyCar-coureur af na de testdag in Abu Dhabi. "Ik ben volledig gefocust op wat ik in IndyCar moet doen, want ik wil McLaren een Indy 500-zege schenken. Ik wil degene zijn die dat voor elkaar krijgt, want ik begin straks aan mijn vijfde jaar bij het team. Daarna zou het een sprookje zijn om de uitdaging aan te gaan in de Formule 1 en om competitief mee te doen, niet alleen om hier te zijn en lol te hebben."

O'Ward was na afloop van de testdag tevreden met hoe hij tot en met zijn laatste run op softs verbeteringen bleef vinden. De ervaring die hij achter het stuur van de F1-bolides van McLaren opdoet, maken hem in zijn ogen hoe dan ook een betere coureur. "Als je kampioen wil worden, moet je jezelf in oncomfortabele posities plaatsen om te kunnen groeien", legde hij uit. "Er is veel werk aan veel fijne details voor nodig en het kan soms frustrerend zijn, maar ik heb heel hard moeten werken om te komen waar ik nu sta. Daarom vind ik het een fijne uitdaging om aan te gaan. Als de stap naar F1 ooit komt, dan is dat fantastisch. Ik weet dat ik goed genoeg ben om hier te zijn. Maar als het niet gebeurt, gaat het me bij alle andere dingen beter maken."