De Formule 1-wereld heeft een nieuwe rel. Fernando Alonso vertrekt volgend F1-seizoen naar Aston Martin en verlaat daarmee Alpine. Kort na die mededeling volgde de bevestiging van Oscar Piastri als vaste rijder bij het Franse merk, maar die liet op zijn beurt weten dat dit niet het geval zou zijn. Samen met Mark Webber, zijn manager, heeft de Australiër naar alle waarschijnlijkheid een contract getekend bij het F1-team van McLaren. Hij vervangt daar de tegenvallende Daniel Ricciardo. Alle partijen zijn momenteel in een juridische strijd verwikkeld, een vergelijkbare strijd die Alex Palou momenteel voert met Chip Ganassi Racing. De Spanjaard heeft ook een contract bij McLaren voor 2023, terwijl er nog een overeenkomst loopt met zijn huidige werkgever voor volgend seizoen.

McLaren heeft in de afgelopen maanden diverse IndyCar-coureurs aangetrokken of behouden. Naast Colton Herta en Palou, staat ook Pato O'Ward op de loonlijst bij het Britse team. CEO Zak Brown heeft al meerdere malen laten weten een Formule 1-toekomst voor hen in gedachten te hebben. Het drietal heeft zelfs al een of meerdere F1-tests voor McLaren afgewerkt.

O'Ward is niet blij met de gang van zaken. Hij laat weten dat Brown al heel wat rijders een F1-zitje heeft voorgehouden, maar dat zij die droom moeten laten varen nu Piastri in beeld is. "Ik vind het niet fijn dat die droom vervaagt", trapt O'Ward af tegenover de Spaanse tak van ESPN. "Zelfs met het zeer hoge niveau waar ik nu op rij, kan ik ze niet overtuigen. Er spelen veel politieke zaken. Dat zijn zaken waar ik geen invloed op heb en ook nooit ga krijgen. Ik moet dat maar accepteren. Het heeft geen zin om nog langer die droom te hebben."

Op social media ging het los nadat Piastri meldde niet voor Alpine te racen in 2023. Met name de IndyCar-wereld liet zich horen, zo ook O'Ward. "Ik vond het allemaal maar lachwekkend", vervolgt hij. "Ik zie het en lach erom. Zak heeft al heel wat coureurs een plekje in F1 voorgehouden. Vroeg of laat krijgt maar één de kans. Het enige dat ik doe is erom lachen. Het is niet dat ik er geen deel van uitmaak, dat doe ik wel degelijk. Maar de waarheid is dat zoveel zaken constant veranderen. Ik heb er begin dit jaar een punt achter gezet en er niet meer aan gedacht. Het idee maakt je namelijk enthousiast en zorgt ervoor dat iedereen alles laat vallen om die droom na te jagen. Maar ik ben slim, niet dom. Ik weet hoe de zaken gaan. Ik heb er verder ook niks over te zeggen. Ik houd van IndyCar. Ik wil dat het groeit, naar Mexico gaat en dat ik kampioen word. Ik ga mijn steentje daaraan proberen bij te dragen. De klasse heeft veel potentie."

Dit betekent echter niet dat O'Ward een eventuele vrije F1-training aan zich voorbij laat gaan. Toch is de Mexicaan realistisch en weet hij dat alle focus op Piastri ligt. "Op dit moment kan Zak me geen F1-zitje geven, die zijn allemaal weg", vervolgt de Arrow McLaren SP-coureur, die met Brown gesproken heeft over een F1-contract. "Zoals het seizoen nu loopt, wilde ik hier niet in verstrikt raken. Ik kan toch niet weg. Ik zit in zijn IndyCar-team. Als hij me uiteindelijk in F1 wil hebben, dan kan 'ie dat doen." Een nieuwe privé-test met McLaren ziet O'Ward niet zitten. "Op het moment dat de zitjes weg zijn, is alleen een vrije training nog interessant. Gewoon instappen en rondjes rijden in de auto hoeft van mij niet. De waarheid is dat ik niet geïnteresseerd ben om mijn energie en moeite te steken in iets waar je alleen maar doelloos rondjes rijdt."

