O'Ward wil F1-droom niet meer najagen en doet bijzonder verzoek aan McLaren

De terugkerende vragen over wanneer Pato O’Ward de overstap naar de Formule 1 zou kunnen maken, zullen tot een einde komen, want de Arrow McLaren-coureur in IndyCar onthulde in Conor Daly's Speed Street-podcast dat ambities om het grote circus te bereiken niet langer op zijn radar staan, waardoor zijn doel volledig in de in Amerika gevestigde IndyCar Series ligt.

"Ik ben dankbaar voor de ervaringen en alles wat ik heb geleerd in de wereld van de Formule 1. En natuurlijk is het rijden met die auto's, vooral de afgelopen jaren, een ongelooflijke ervaring geweest, alleen al om te voelen waartoe ze in staat zijn," zei O’Ward in de podcast van zijn vriend.

"Maar ik denk dat ik nu in een ander moment in mijn leven zit, en het kan me niet meer schelen. Er is niets in mij dat me drijft om door te gaan als reserve in de Formule 1, omdat ik in IndyCar in een geweldig moment zit. Ik hou van de klasse. Daar wil ik zijn," voegde de nu bevestigde McLaren-coureur voor 2027 toe. O’Ward zal deel uitmaken van de line-up van het team samen met nieuwkomer Scott Dixon en de Zweed Felix Rosenqvist, die terugkeert naar de renstal.

2027 wordt een cruciaal jaar voor de coureur uit Monterrey, omdat het het laatste jaar wordt van zijn huidige contract met het team onder leiding van Zak Brown.

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Penske Entertainment

De Mexicaan gaf aan dat hij momenteel geen verlangen heeft om met de generatie auto's te rijden waarmee in de Formule 1 wordt geracet en die door andere coureurs zo zwaar is bekritiseerd.

“Ik ben niet enthousiast om er een te rijden, dus ik heb vriendelijk gevraagd om van al mijn diensten in de Formule 1 te worden ontheven," en voegde eraan toe dat IndyCar momenteel de elementen heeft waarnaar hij op zoek is: “het is de beste plek voor meer racen. Zo simpel is het. Ik denk dat velen misschien een andere mening hebben. Maar voor mij is dat waar ik gelukkig ben.”

In tegenstelling tot andere concurrenten die in de Formule 1 op zoek zijn naar geld en roem, geniet O´Ward van een miljoenencontract met McLaren en is hij bovendien de meest erkende coureur in de Amerikaanse serie, de populairste in de verkoop.

“Ik hoef niet beroemder te zijn. Ik heb niet meer geld nodig. Ik bevind me al in een positie waarvan ik toen ik jonger was nooit dacht dat ik die zou bereiken. Ik heb heel veel geluk."