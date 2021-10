O’Ward: Herta heeft “alles in huis om succesvol te zijn” in F1

Naar verluidt is Andretti Autosport dicht bij een toekomst in de Formule 1. De renstal van voormalig F1-coureur Michael Andretti zou bezig zijn om een meerderheidsbelang te verwerven in Sauber, dat de F1-operatie van Alfa Romeo runt. Mocht het zover komen, dan lijkt Colton Herta de belangrijkste gegadigde om vanuit het IndyCar-team de overstap te maken naar de Formule 1. Als de Amerikaan dispensatie krijgt voor een superlicentie, zou dat mogelijk al volgend seizoen kunnen gebeuren.

De pas 21-jarige Herta staat al enkele jaren bij Andretti Autosport onder contract en heeft al drie seizoenen ervaring in de IndyCar. Afgelopen seizoen pakte hij drie van zijn zes IndyCar-zeges op weg naar de vijfde plek in de titelstrijd. Daarmee eindigde hij achter Patricio O'Ward, die met twee zeges op de derde positie eindigde. De McLaren SP-coureur kent Herta goed dankzij hun tijd als teamgenoten in de Indy Lights. O’Ward meent dat zijn collega het “geweldig” zou doen als hij de kans krijgt in de Formule 1.

“Hij is een zeer getalenteerd en zeer snel individu. Ik denk dat hij daar geen problemen heeft”, vertelde O’Ward aan Motorsport.com. “Het is natuurlijk niet zo dat hij er binnenkomt en dat hij iedereen vermorzelt, maar ik denk dat hij als coureur alles in huis heeft om succesvol te zijn. En ik denk dat hij dat ook gaat zijn. Misschien niet vanaf de eerste race, maar hij zal eraan gaan wennen. Hij gaat meestrijden in de top, als hij de juiste auto krijgt. Daarover bestaat bij mij geen twijfel. Niet dat het geen strijd gaat worden, maar alles heeft zijn leerweg. Als hij voldoende tijd krijgt, komt het wel goed met hem.”

Mocht er een F1-overstap komen voor Herta, dan wordt hij de opvolger van zijn huidige Andretti-teamgenoot Alexander Rossi. Hij was in 2015 de laatste Amerikaan die aan de start van een Formule 1-race stond. Herta kan bij een entree in de sport meteen twee thuisraces afwerken, want in 2022 staat de Grand Prix van Miami voor het eerst naast de GP van de Verenigde Staten op de kalender. Voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick vertelde aan Motorsport TV dat het een geweldige kans zou zijn voor Herta als hij de F1-overstap kan maken met Andretti. “Ik denk dat het geweldig is, zeker als het volledig Amerikaans wordt. Ik zou graag willen zien hoe dat gaat.”