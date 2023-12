Fry wil met Williams binnen enkele jaren aanhaken bij F1-top

Williams F1-eigenaar Dorilton Capital timmert flink aan de weg om de formatie sprongen voorwaarts te laten maken. Zo werd Mercedes-topman James Vowles aan boord gehaald als teambaas. Hij stelde op zijn beurt de ervaren Pat Fry aan als technisch topman. Fry komt over van Alpine, nadat hij eerder al werkte voor onder meer Benetton, McLaren en Ferrari.

Volgens de nieuweling willen Vowles en de eigenaren er alles aan doen om in de komende jaren terug te keren naar de gloriedagen van weleer. Fry erkent dat er nog een lange weg te gaan is, en stelt de eerste diagnoses: “Het uiteindelijke doel is om mee te doen om de wereldtitels”, laat hij er geen gras over groeien. “In twee, drie, vier jaar moeten we mee kunnen doen in de strijd, moeten we in de top drie zitten. Het is een flinke klus als je moet opbouwen van waar we nu staan, maar ik denk dat het allemaal mogelijk is. Ik heb met Ron Dennis gewerkt. Zijn mantra is dat de nummer twee de eerste verliezer is. Ik heb vijf jaar bij Ferrari gewerkt waar alleen overwinningen gevierd worden en verder niets. Ik ben dus wat gekleurd. We moeten dit team weer opbouwen tot winnaars. In een team dat ondergefinancieerd is, eindig je met een bedrijf zonder algemene visie. Dus de eerste vraag is: wat is de visie? Vanaf daar gaan we aan de slag. We moeten de mensen ontwikkelen, we moeten de mindset ontwikkelen. Het is gemakkelijk in kaart te brengen, maar het is lastig uit te voeren.”

Vooruit denken

In zijn rol als CTO is Fry verantwoordelijk voor het bepalen van de technische vereisten voor elke afdeling op de lange termijn: “Het eerste dat ik doe, is bepalen welke middelen en technologie we over vijf jaar nodig hebben. Je moet zo ver vooruit denken, want veel van die dingen hebben zo lang nodig voordat ze optimaal werken. Ik heb al gesprekken gevoerd met diverse managers van de afdelingen. Het is goed om te horen waar we staan en waar we naartoe moeten.”