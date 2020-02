Fry ziet bij Renault minder 'laaghangend fruit' dan bij McLaren

Fry ging eerder deze maand bij Renault aan de slag na een korte tweede stint bij McLaren, waar hij tijdelijk werkzaam was omdat het team op de komst van James Key wachtte. Ondanks dat hij maar een half jaar werkzaam was in Woking, leverde Fry volgens het management van McLaren een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang die er vorig jaar is geboekt door het team. Renault is dan ook in zijn nopjes met de komst van Fry, maar de ervaren engineer waarschuwt dat hij bij de renstal uit Enstone niet zomaar kan herhalen wat hij bij McLaren heeft gedaan.

“De uitdaging is anders”, zegt Fry. “Ik denk dat er bij McLaren een paar specifieke problemen waren die niet eenvoudig op te lossen waren, maar er was wel sprake van wat laaghangend fruit." Bij Renault kijkt Fry vooral naar de infrastructuur. "Ik ben hier nog maar een paar dagen, dus er zijn veel dingen die gedaan en geëvalueerd moeten worden. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe we er precies voor staan. Maar er lopen bij Renault goede mensen rond en de faciliteiten zijn prima. Om echt vooruitgang te boeken heb je de juiste combinatie van goede tools, goede mensen en goede werkwijzen nodig. En ik wil ervoor zorgen dat we alle juiste tools hebben.”

“Ik ben nog maar net aan het kijken naar de auto”, vervolgt hij. “Ik werp een snelle blik op alle verschillende zaken om te kijken waar ik het beste kan beginnen. Bij McLaren was dat iets anders, want daar ging het alleen om het verhelpen van een probleem met een specifieke auto.” Bij Renault moet er echter ook naar de lange termijn worden gekeken, helemaal met de nieuwe regels voor 2021 in aantocht. “Je moet altijd aan de doelen voor de langere termijn denken. Het is erg makkelijk om alleen maar naar de volgende race te kijken, wat bij Ferrari altijd gebeurde. Maar op de lange termijn ga je niet vooruit als je dat doet. Je moet daar dus een goede balans in zien te vinden."

Met medewerking van Jonathan Noble