Fry en Key leggen belang van geheimhouding ontwerpideeën uit

Meerdere teams maakten er de afgelopen weken bijna een sport van om maar niets van hun nieuwe ontwerpideeën prijs te geven. Bij Mercedes koos men er voor om de nieuwe vloer af te dekken met een stuk plastic en bij Red Bull gaf men bij de onthulling van de RB16B slechts twee onduidelijke foto’s vrij. Ook werd op foto’s van bijvoorbeeld McLaren de opmerkelijke diffuser geblurd en AlphaTauri kwam naar de wintertest met een compleet andere neus dan op de eerste foto’s te zien was geweest.

Allemaal erg overdreven zou je kunnen zeggen, maar volgens Alpine-directeur Fry is de mentaliteit om dingen voor je te houden nu eenmaal diep verankerd in de Formule 1-cultuur. “Het is – meer dan wat ook – gewoon een principekwestie. Je mag nooit iets weggeven. Dat is me dertig jaar lang met de paplepel ingegoten, dus ik vind het moeilijk om dat te veranderen.” Daarnaast dwingt de snelheid waarmee tegenwoordig ideeën gekopieerd kunnen worden, de teams er toe om voorzichtig te zijn, vervolgt Fry. “Ik kan iets op een bepaalde auto zien en als dat een iets andere vleugel of vloer is, kan ik dat twee dagen later in de windtunnel testen en het een week later op de auto hebben. Dat is nu eenmaal de aard van de Formule 1, is het niet?”

McLaren toont nieuwe diffuser

McLaren-collega Key deelt die mening. Het meest opmerkelijke nieuwe idee dit seizoen is afkomstig van zijn hand. McLaren kwam met een compleet nieuwe diffuser naar de wintertest in Bahrein. Eenmaal op het circuit moest het team uit Woking met de billen bloot en dus houdt Key er rekening mee dat de concurrentie inmiddels druk doende is om zijn ontwerp te bekijken en te kopiëren. “Het eerste wat we met elk nieuw idee doen, is deze met CFD (computational fluid dynamics) inzichtelijk maken. Binnen een week heb je dan duidelijkheid en als er na die week nog steeds interesse is – of het nu gaat om onze diffuser of de vloer van Mercedes – dan gaat het er om dat je leert begrijpen of het eventueel op je auto zal werken. Dat is de sleutel. Daarna moet je het zo ontwerpen dat het op je auto past en testen in de windtunnel. Dat kan een week of twee later en daarna moet je het nog in productie nemen.”

Volgens Key is het op die manier mogelijk om binnen drie tot vijf weken na het ‘stelen’ van een idee van een ander team dat betreffende idee op de eigen auto te introduceren. Het geeft nog maar eens het belang van geheimhouding aan.