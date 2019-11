Renault versterkt zich met technisch expert Fry voor 2020

Het is vooralsnog niet bekend wat de voormalig Ferrari-werknemer precies gaat doen in Enstone. Naast directeur Marcin Budkowski en chassis-baas Nick Chester is er vast nog wel een plekje vrij. Saillant detail: Fry keert terug bij de renstal waar hij ooit begon, toen het team nog Benetton heette. Daarna werkte hij voor McLaren, Ferrari en weer McLaren, waar hij begin dit seizoen vertrok na een interimbeurt. Eerder werd Fry ook in verband gebracht met een overstap naar Williams.

“Dit is een mooie toevoeging, een goede kans”, legt teambaas Cyril Abiteboul uit aan Motorsport.com. “Marcin en hij hebben vaker samengewerkt en een goede onderlinge verstandhouding. Dat is wat we nodig hebben om een sterk team te bouwen rond Marcin, die de scepter blijft zwaaien in Enstone.”

Marcin Budkowski, voormalig technische man bij de FIA, is blij met de aanwinst. “Ik ben verheugd weer met Pat te kunnen werken. Zijn komst is weer een bouwsteentje van onze teamstructuur. Zijn ervaring, talent en toewijding zullen belangrijke versterkingen zijn in ons proces.”

Eerder werd al bekend dat Dirk de Beer de aerodynamica afdeling van Renault is komen versterken als Head of Aerodynamics.

