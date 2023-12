Na een jarenlange samenwerking nam Pat Fry eerder dit Formule 1-seizoen afscheid van het team van Alpine. De Engelsman maakte bekend dat hij overstapte naar Williams, waar hij na een korte gardening leave eerder deze maand zijn eerste werkdag had. Het vertrek bij Alpine viel hem zwaar, maar daar had hij wel een goede reden voor. De technicus miste het enthousiasme en de gedrevenheid om de auto naar het volgende niveau te tillen, iets wat naar eigen zeggen de afgelopen jaren wel telkens lukte. "Ik had niet het idee dat ze enthousiast genoeg waren om hoger dan vierde te eindigen. Begin maart wist ik dat ik verder wilde pushen, ik wil niet stil blijven zitten en niets doen. Dus voor mij was het tijd om door te gaan", onthult een openhartige 59-jarige Fry na een vraag van Motorsport.com.

Over zijn eigen werkzaamheden in de drie jaar durende samenwerking bij Alpine is Fry wel tevreden. "Als ik terug kijk naar die drie jaar, dan hebben we Enstone [waar de fabriek staat] flink verbeterd", blikt de ingenieur terug. "Jaar na jaar bouwden we een betere auto. Als je de drie auto's naast elkaar legt, zie je dat we elk jaar een grote stap hebben gezet. Dat is te danken aan iedereen daar, de verschillende afdelingen werkten heel veel met elkaar samen. Ik denk dat iedereen daar trots mag zijn op wat ze presteerden." Fry kent de fabriek in Enstone op zijn duimpje, want tussen 1987 en 1993 was hij daar werkzaam voor het team, dat destijds nog Benetton heette. "Teruggaan naar de plek waar alles begon en dat proberen te herbouwen en dat het dan lukt, dan denk ik dat we het goed hebben gedaan. Van een team dat op grote afstand vijfde was, werden we vierde."

De timing van het nieuws dat Fry Alpine verliet was opmerkelijk te noemen. Dit gebeurde namelijk nagenoeg tegelijkertijd met de bevestiging dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane door de Franse renstal buiten de deur werden gezet. Volgens Fry was dat niet geheel eerlijk. "Ik denk niet dat Otmar voldoende tijd heeft gekregen om de boel te repareren. Want op een of andere manier waren zijn handen gebonden", vertelt de technicus, die daarmee doelt op de manier waarop moederbedrijf Renault het team bestuurt. "Het is altijd jammer als ik ergens wegga, maar ik heb het idee dat ik het team zo ver mogelijk heb gebracht."

Vowles verleidde tot overstap

De overstap naar Williams was voor Fry vooral te danken aan de inzet van teambaas James Vowles. "Ik was al een tijdje met James aan het praten, maar ik besloot pas in de laatste maanden dat ik hier naartoe zou gaan", vertelt de Engelsman. "Wat mij het meest enthousiasmeert, is dat het team en het bestuur volledig meegaan in alles om het team vooruit te helpen. Zij willen investeren en ondersteunen ons in het bouwen van het team. Het is iets heel moois om een Brits icoon te herbouwen."