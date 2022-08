Past de Red Bull RB18 steeds beter bij Verstappen? Marko legt uit

Na een valse start met twee uitvalbeurten in de eerste drie raceweekenden is het crescendo gegaan voor Max Verstappen. De wereldkampioen is nadien bijzonder consistent gebleken: op Silverstone finishte hij door een stukje AlphaTauri als zevende, maar los daarvan is hij iedere wedstrijd op het podium geëindigd. Na dertien races staat de teller zelfs al op acht overwinningen, waarmee ook het record van meeste zeges per seizoen (13, op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel) in zicht kan komen. Die kille cijfers vertellen echter nog niet het hele verhaal dat erachter schuilgaat.

Zo was Verstappen met name op de stratencircuits van Monaco en Baku niet helemaal tevreden over de voorkant van zijn auto. Die voorkant zou niet scherp genoeg insturen, waardoor Verstappens rijstijl niet helemaal tot wasdom kwam. Alhoewel het voor een echte test wachten blijft op een vergelijkbaar circuit en dus op de straten van Singapore, lijkt de situatie gaandeweg wel behoorlijk verbeterd. Zo is Verstappen steeds meer één met de RB18 geworden en heeft Sergio Perez juist aangegeven meer moeite te hebben. De Mexicaan heeft laten weten dat de Red Bull na enkele updates beter bij de rijstijl van Verstappen past dan bij die van hemzelf, maar is dat ook zo?

'Moeten een exceptionele coureur in het team optimaal benutten'

"Max houdt van een auto die goed is aan de voorkant. Wat de achterkant doet, maakt hem eigenlijk niet veel uit. Als de achterkant bij driehonderd kilometer per uur uitbreekt, dan zegt Perez - net als alle coureurs voor hem - dat de auto onbestuurbaar is, terwijl Max daar totaal niet anders van wordt", aldus Helmut Marko tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Aan het begin van het seizoen neigde onze auto nog naar onderstuur. Uiteindelijk gaat het erom dat we de auto zo snel mogelijk zouden maken, zodat we alle potentie eruit konden halen."

Volgens Marko is dat gaandeweg gebeurt en is de auto daardoor dichter bij de rijstijl van Verstappen gekomen. "Met een auto die Max beter ligt, wordt de 'Verstappen-factor' automatisch meer benadrukt dan daarvoor. En als je zo'n coureur van de buitencategorie in je team hebt, is het belangrijk om daar het maximale uit te halen. Perez is daardoor misschien weer teruggevallen naar zijn normale niveau. Maar goed, teamgenoot van Max zijn, is nou eenmaal niet makkelijk." Dat laatste geldt ook omdat Marko nogmaals benadrukt dat hij Verstappen als de beste coureur ziet die hij bij Red Bull ooit onder zijn hoede heeft gehad. "Dat is overduidelijk, ja. Na zijn wereldtitel van vorig jaar heeft hij aan soevereiniteit gewonnen zonder pure snelheid in te leveren. Daardoor is hij eigenlijk nog sneller dan voorheen, zonder veel risico te nemen of het materiaal zwaar te belasten."

Hoe valt de topsnelheid van Red Bull te verklaren?

Wat betreft dat materiaal valt dit jaar nog een ander aspect op. Waar Red Bull altijd moest opboksen tegen de superieure topsnelheid van Mercedes, heeft het team uit Milton Keynes nu zelf een wapen op rechte stukken. Hoe valt die enorme topsnelheid te verklaren? In hoeverre is die aan Red Bull zelf te danken en in hoeverre aan Honda? "Het concept van de auto komt natuurlijk van Adrian Newey. Hij is erin geslaagd om een auto te ontwerpen die veel downforce levert zonder veel last van luchtweerstand te hebben. Dat is de eerste reden." De auto van Red Bull is met andere woorden 'low-drag', zoals dat in de paddock wordt genoemd.

"Daar komt bij dat Honda geweldig heeft doorontwikkeld na vorig jaar en dat de overstap op E10-brandstof ons nauwelijks vermogen heeft gekost. De goede topsnelheid is dus een combinatie van die twee factoren." Het resultaat is een luxe die Red Bull sinds de overname van Jaguar nog nooit heeft gehad. "Dat maakt de aanpak van races ook heel anders. In de voorbije jaren waren we op rechte stukken meestal het langzaamste team, nu het snelste. Dat is natuurlijk aangenaam. Al helemaal omdat we in de bochten maar weinig verliezen van wat we op de rechte stukken winnen."