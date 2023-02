Voor het aankomende Formule 1-seizoen heeft Pirelli de constructie van de banden, en dan vooral de voorbanden, aangepast. Het Italiaanse merk kwam er vorig jaar achter dat de nieuwe grondeffect-auto's de neiging tot onderstuur hebben - meer dan in het voorgaande reglement - maar kon het product daar gedurende het jaar natuurlijk niet op aanpassen. Het is wel als speerpunt voor 2023 geformuleerd en in verschillende bandentests met teams naar voren gekomen. Zo werd de tweede vrije training van een Grand Prix-weekend tweemaal opgeofferd voor de bandentest, alvorens alle teams tijdens de bandentest in Abu Dhabi de definitieve producten voor 2023 mochten testen.

Op die dinsdag heeft onder meer Verstappen het nieuwe rubber geprobeerd en heeft hij een eerste indruk gekregen. De wereldkampioen noemde dat in Abu Dhabi al 'een belangrijke dag', omdat de banden de enige contactpunten van de auto met het asfalt vormen. Een goed begrip daarvan is dus belangrijk bij het ontwikkelen van de nieuwe auto. Banden om onderstuur tegen te gaan zouden in theorie ook goed bij zijn rijstijl moeten passen. Zo staat Verstappen erom bekend dat hij graag met een sterke voorkant en een losse achterkant rijdt, de auto mag voor hem best naar overstuur neigen.

De nieuwe banden lijken goed nieuws voor de Limburger, al geeft hij aan dat het gewicht van de auto een belangrijkere factor is dan de banden. "De banden waren vorig jaar zeker niet het grootste probleem. Het was vooral het gewicht van onze auto. De auto was veel te zwaar op de verkeerde plek en dat zorgde ervoor dat die aan de voorkant nogal lui werd. Toen we eenmaal gewicht verloren werd de auto veel scherper", begint Verstappen zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com. "Die scherpe eigenschappen heb je sowieso nodig voor een snelle auto. Ik heb in mijn leven nog nooit in een auto gezeten die snel was met onderstuur, in geen enkele klasse."

"De nieuwe banden van Pirelli zijn wel een kleine verbetering, denk ik. Al hebben we de banden alleen nog maar goed kunnen testen in Abu Dhabi. Daardoor is het nog even afwachten hoe dat op andere circuits is. Verschillende soorten asfalt en verschillende baanomstandigheden zijn van belang, vooral de temperatuur kan dingen heel anders maken. Maar goed, ik heb er wel vertrouwen in dat dingen met deze banden in de juiste richting gaan." Zoals bekend is Verstappen minder te spreken over de full wets, al lijkt Pirelli die handschoen ook enigszins op te pakken met testdagen speciaal voor de regenbanden - overigens onder meer met Nyck de Vries en AlphaTauri.

Alfa Romeo houdt nog een slag om de arm

Andere teams houden net als Verstappen nog wel een kleine slag om de arm. Zo laat Jan Monchaux namens Alfa Romeo, dat dinsdag de nieuwe auto heeft gepresenteerd, weten dat het voor een compleet beeld afwachten blijft. "Het eindproduct leek niet wezenlijk te zijn veranderd sinds onze eerste feedback. De stijfheid van de band is aangepast, maar dat is nog niet meteen een verschil van dag en nacht. Bovendien moeten we een slag om de arm houden. Toen we het jaar ervoor de 18 inch-banden gingen testen in Abu Dhabi, hadden alle teams extreem veel last van graining. We waren de hele winter bang voor graining, maar bij de eerste race bleek dat helemaal geen probleem meer! Daardoor verbind ik niet al te veel conclusies aan die ene testdag in Abu Dhabi."