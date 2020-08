'Party modes' worden al na Grand Prix van Spanje verboden

Vooral Mercedes heeft er de afgelopen jaren een kunst van gemaakt om in de kwalificaties de motoren zoveel extra vermogen te laten genereren dat ze vrijwel altijd vooraan kunnen starten. Sinds 2014 behaalden Mercedes-coureurs in 126 Grands Prix maar liefst 102 pole positions. De reglementswijziging is bedoeld om een einde te maken aan die suprematie.

In de brief aan de teams laat Peter Bayer, de secretaris-generaal van de FIA, weten dat er van de teams geëist wordt dat ze vanaf België in zowel de kwalificatie als de race met één en dezelfde instelling rijden. De FIA doet dat op basis van twee bestaande artikelen uit de technische en sportieve reglementen die er in de kern op neer komen dat de coureurs hun auto’s “alleen en niet ondersteund” moeten besturen. In de brief valt te lezen dat “de veranderingen aan de motorinstellingen die momenteel worden gebruikt er in potentie toe zouden kunnen leiden dat de coureur zijn auto niet meer alleen en niet ondersteund bedient.”

Tot slot wordt er in de brief gesteld dat de krachtbron “zowel tijdens de kwalificatie als de race in één enkele modus moet opereren.” Voor de Grand Prix van België zal een en ander in een technische richtlijn worden samengevat.

Met medewerking van Adam Cooper