Aziatisch team verandert naam en schrijft zich in voor F1-deelname

In februari heeft de FIA het officiële inschrijvingsproces voor potentiële nieuwe Formule 1-teams geopend. Sindsdien hebben diverse partijen hun interesse in F1-deelname kenbaar gemaakt. Het meeste geluid is wat dat betreft uit de hoek van Andretti Global gekomen, dat zich in samenwerking met Cadillac en General Motors heeft ingeschreven voor een plek op de F1-grid. Later heeft ook het door voormalig BAR-teambaas Craig Pollock geleide Formula Equal zich aangemeld, terwijl ook Hitech GP naar verluidt interesse heeft in toetreding.

Een andere partij, die sinds 2019 al interesse toont in een plekje in de Formule 1, is Panthera Team Asia. CEO Benjamin Durand bevestigde in februari nog bij Motorsport.com dat er gewerkt werd aan de inschrijving en inmiddels krijgen de plannen steeds meer vorm, zo blijkt uit een persbericht dat woensdag is gestuurd. Daaruit wordt duidelijk dat Panthera Team Asia verder gaat onder de naam LKY SUNZ en dat het voor de deadline van 15 mei een Expression of Interest gaat indienen bij de FIA om in 2025 of 2026 op de grid terecht te komen.

Ook heeft LKY SUNZ meer details vrijgegeven over haar plannen. Het team gaat de focus leggen op entertainment en de jongerencultuur en hoopt ondervertegenwoordigde gemeenschappen kansen te bieden in de autosport. Dat wil de renstal doen door nauwe banden aan te knopen met binnensteden in Noord-Amerika, Afrika en Azië. Aanvankelijk wil het team gaan opereren vanuit een Europese basis, maar in 2025 en 2026 wil men ook een gloednieuwe fabriek gaan bouwen in Zuidoost-Azië. Die moet volledig op groene energie gaan draaien, wat het team op weg helpt om tegen 2030 CO2-neutraal te opereren.

LKY SUNZ vindt investeerders voor F1-avontuur

Voor de deelname kan LKY SUNZ rekenen op financiering van de Amerikaanse sportinvesteringsgroep Legends Advocates Sports Group en diverse Aziatische personen en bedrijven. Het management van het team bestaat uit CEO Durand, voorzitter Paul Fleming en commercieel directeur Andrew Pyrah, die tevens ook mede-oprichters zijn. Durand en Fleming hebben veel zakelijke ervaring in de autosport, terwijl Pyrah commerciële ervaring heeft in zowel de sport als entertainment.

"We zijn blij dat onze investeerders onze visie delen voor het samenvoegen van de jongerencultuur en autosport voor de vorming van een team dat de Formule 1 gaat ontwrichten", zegt Durand. "De populariteit van de sport is exponentieel gegroeid en alle huidige betrokkenen bij de sport zijn daarvoor verantwoordelijk. Ons leidende principe is echter om iets anders naar de sport te brengen, zodat het aantrekkelijk wordt voor een nieuw publiek. Door als enige team buiten de traditionele corridors van F1 te opereren en speciale programma's op te zetten om talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te trekken, kunnen we een diversiteit meebrengen die tot dusver ongehoord is in F1."

De voorbereidingen op een mogelijke entree in de Formule 1 zijn inmiddels in volle gang en daarbij wordt niet alleen de hulp ingeschakeld van mensen die bekend zijn met de autosport, aldus Durand. "We mikken er natuurlijk op om op de baan competitief te zijn, maar we willen het publiek ook naast de baan vermaken", legt hij uit. "We hebben al een indrukwekkend team aangetrokken bestaande uit directieleden uit de autosport, experts op het gebied van muziek en entertainment en creatievelingen om te helpen deze visie tot leven te wekken."