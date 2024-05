Paddock staat stil bij overlijden Ayrton Senna en Roland Ratzenberger

In aanwezigheid van onder meer oud-F1-wereldkampioen Sebastian Vettel, Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya en de halve F1-, F2- en F3-paddock werd op start-finish een moment stilte in acht genomen. De huidige lichting Formule 1-coureus hield daarbij een Oostenrijkse en Braziliaanse vlag omhoog, terwijl ook de helmen van de omgekomen Roland Ratzenberger en Ayrton Senna werden getoond. Na het emotionele moment, begon de Senna Memorial Run.

De paddock herdenkt Ayrton Senna en Roland Ratzenberger Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Deze loop voerde over het gehele 4.909 meter lange circuit Enzo e Dino Ferrari. Bij de Variante Tamburello, de bocht waar op 1 mei 1994 Senna om het leven kwam, werd enige tijd stilgestaan en dat gebeurde even verderop ook in de Variante Villeneuve, de plek waar op 30 april 1994 Ratzenberger de dood vond.

Het initiatief voor de herdenking en loop was mede afkomstig van Sebastian Vettel. Hoewel de viervoudig wereldkampioen nooit tegen Senna racete en hem zelfs nooit ontmoette, is de Duitser vol lof over de Braziliaan. "Op die zondag verloren we een ware legende van onze sport", aldus Vettel in een videoboodschap op X. "Ayrton was een speciale man. Zijn prestaties in de auto zijn waarschijnlijk tot op de dag vandaag niet geëvenaard als je kijkt naar hoeveel polepositions en overwinningen hij in zo'n korte tijd had. De manier waarop hij met die auto's op het circuit vocht en zijn tegenstanders versloeg... er zijn genoeg redenen om een Senna-fan te zijn, ook als je dat niet bent."

Vettel belichtte ook de inzet van Senna buiten de auto. "Het belang van de rol die hij voor de Brazilianen speelde kan niet onderschat worden. Hij was een van de eersten die opkwam voor zaken buiten het racen. Hij probeerde mensen te helpen met onderwijs en bestreed de armoede in zijn land. Genoeg redenen dus om geïnspireerd te raken en daarom gaan we zo met de F1-, F2- en F3-coureurs en hele paddock Ayrton en Roland herdenken."

Daarmee is de herdenking nog niet gedaan: Vettel rijdt dit weekend ook nog met een McLaren van Senna.