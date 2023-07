Charles Leclerc kwam in de kwalificatie van vrijdag maar liefst acht tienden tekort om de pole-position voor de Grand Prix van België te veroveren. Hij kreeg deze echter alsnog in de schoot geworpen aangezien Max Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen had gekregen vanwege een versnellingsbakwissel. Vanaf de eerste startplaats had de Ferrari-coureur een prima start, maar hij kon in Les Combes niet voorkomen dat Sergio Perez hem in de Red Bull zou inhalen. Leclerc sloot aan achter de Mexicaan, maar kreeg vervolgens ook diens teamgenoot Verstappen om de oren.

Leclerc viel daardoor terug tot de derde plaats en leek die lang te behouden, al werd het in de slotfase nog even spannend omdat Lewis Hamilton begon aan te dringen. De Mercedes-coureur besloot echter naar binnen te duiken voor een pitstop om voor de snelste raceronde te gaan. Dat gaf Leclerc meer ademruimte en de kans om de derde plaats in de wacht te slepen. Na de race gaf Leclerc aan dat hij in de slotfase flink brandstof moest sparen, maar dat hij wel het tempo had om Hamilton achter zich te houden.

Leclerc ziet de derde plaats wel als een opluchting. "Het is erg belangrijk", zegt Leclerc tegen Sky Sports. "Het tovert in ieder geval een beetje een glimlach op mijn gezicht en ik weet zeker dat dat ook geldt voor de jongens in de fabriek en langs de baan, om de zomerstop met zo'n race in te gaan." Leclerc benadrukt echter dat er geen sprake is van een 'volledig blij gezicht' en legt uit waarom. "We staan nog steeds heel ver van Red Bull vandaan. Dat is ons doel. Maar aan de andere kant is het goed om de eerste seizoenshelft, die zo moeilijk was, zo af te sluiten."

Voor Ferrari is dus duidelijk dat Red Bull buiten bereik is, maar de Scuderia kan zich wel nog richten op de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Mercedes heeft daarin de afgelopen races goede zaken gedaan en staat met 247 punten boven Aston Martin en Ferrari. De Italianen hebben na twaalf races 191 punten gepakt en hebben dus nog zicht op P2. Of dit resultaat dan het vertrouwen geeft dat Ferrari er serieus voor kan gaan in de tweede seizoenshelft? "Ik weet niet of je het vertrouwen kunt noemen", geeft de Monegask aan. "Van het ene op het andere weekend verandert alles."

"Iets interessants waar we naar moeten kijken, is onze performance van Boedapest naar hier" vervolgt Leclerc. "Als ik vóór Boedapest en deze race had moeten inzetten op welk circuit beter bij onze auto zou passen, had ik Boedapest gezegd. Maar kijk je naar die twee races, waren we hier veel sterker dan in Boedapest. Dit is precies wat we moeten zien te begrijpen als we elke race van de tweede seizoenshelft ons pakket willen maximaliseren. Want we hebben daar misschien iets niet begrepen."

Toch maakt Leclerc zich er geen zorgen om dat Ferrari dat niet precies weet te verklaren. "Het is geen zorg, maar wel iets waar we ons op moeten concentreren. Na de eerste vrije training begrepen we meteen dat we sterk waren, maar dat had ik vóór de training niet verwacht. Daar moeten we naar kijken."

Video: Max Verstappen gaat voorbij aan Charles Leclerc in GP België