Sergio Perez maakte zaterdag wel een einde aan zijn slechte kwalificatiereeks door Q3 te bereiken, maar daarin noteerde hij slechts de negende tijd. Hij begon daarom met een alternatieve strategie aan de 70 ronden tellende race op de Hungaroring. Op de harde band reed de Mexicaan lang door en reed hij even tweede achter teamgenoot Max Verstappen, maar toen hij zijn eerste pitstop maakte viel hij enkele posities terug. Vanaf de zevende plek werkte hij zich weer op naar de vijfde, waarna hij nogmaals binnen kwam voor een pitstop om opnieuw naar de mediumband te gaan. Op die compound wist hij in de slotfase van de race af te rekenen met Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Hij kreeg zelfs Lando Norris in het vizier, maar uiteindelijk bleek dat een brug te ver. Perez moest genoegen nemen met de derde plek, eentje die hem de eretitel Driver of the Day opleverde.

"We kwamen in de buurt van de tweede plek", kijkt Perez terug op zijn race. "Helaas moesten we langs veel achterblijvers. De baan was ongelofelijk vuil naast de ideale lijn", geeft de Mexicaan aan, die bij het inhalen van die achterblijvers dus wat tijd verloor. "Ik herstelde richting het einde, maar het was te laat. Maar goed, het was een goede strategie van het team en we hebben een uitstekend resultaat behaald."

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het voor Perez van belang dat hij weer een foutloos weekend zou afwerken. Dat werd het uiteindelijk niet helemaal met zijn vroege crash in VT1 en de negende tijd in de kwalificatie, maar met zijn derde plaats heeft hij wel weer goede zaken gedaan voor de stand in het kampioenschap. "Absoluut", is Perez het eens met de uitspraken van zijn teambaas. "Dit soort prestaties en dagen helpen wel. Nu kijk ik ernaar uit om elk weekend op het podium te staan. Laten we dit volhouden."

Voor die derde plaats moest hij eerder in de race wel nog afrekenen met Oscar Piastri. Hij zette zijn Red Bull aan de buitenkant in bocht 1, wat de binnenkant werd voor bocht 2. Het ging niet helemaal zonder slag of stoot en de stewards keken ernaar omdat hij Piastri van de baan zou hebben geduwd, maar daar werd uiteindelijk geen actie op ondernomen. Dat duel was wel op het randje, stelt Perez. "We stonden op vergelijkbare banden", doelt hij op het feit dat ze in dezelfde ronde binnen waren gekomen voor de mediums. "We gingen voor verse banden en ik ging er voor aan de buitenkant. We hadden contact in bocht 1 en vervolgens in bocht 2 nog eens. Het was close, maar hard racen."

Video: Het duel tussen Sergio Perez en Oscar Piastri in de GP van Hongarije