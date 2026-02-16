Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen wordt deze week afgesloten met een driedaagse wintertest in Bahrein, maar welke coureurs komen op welk moment in actie?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Voordat de Formule 1 begin maart afreist naar Australië voor de eerste Grand Prix van het seizoen, staat in Bahrein de laatste driedaagse wintertest nog op het programma. Van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 februari kunnen de teams en coureurs zich op het Bahrain International Circuit nog 24 uur lang voorbereiden op de seizoensstart.

Die tijd op de baan wordt door de F1-teams keurig verdeeld onder de twee coureurs, die dus nog anderhalve dag in de auto tegemoet kunnen zien voordat ze naar Melbourne vertrekken. Zoals gebruikelijk maken de teams deze verdeling op hun eigen manier.

Zo kiest Red Bull Racing ervoor om Isack Hadjar de hele woensdag te laten rijden, gevolgd door Max Verstappen op donderdag. Beide coureurs verdelen vervolgens de vrijdag, wat inhoudt dat Red Bull in de lunchpauze aan de bak moet om de auto om te bouwen voor Verstappen.

Voor Haas F1 Team geldt dat de monteurs iedere lunchpauze aan het werk zijn met het ombouwen van de auto, want de Amerikaanse renstal kiest ervoor om Esteban Ocon en Oliver Bearman iedere dag een dagdeel te laten rijden. Ocon komt op woensdag- en vrijdagochtend in actie, evenals op donderdagmiddag. De ochtend is dan voor Bearman, die ook op woensdag- en vrijdagmiddag in de auto zit.

In het onderstaande overzicht zie je wanneer de coureurs in actie komen tijdens de test in Bahrein.

Welke F1-coureurs rijden op woensdag 18 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren    
Mercedes    
Red Bull France Isack Hadjar France Isack Hadjar
Ferrari    
Williams    
Racing Bulls    
Aston Martin    
Haas France Esteban Ocon United Kingdom Oliver Bearman
Audi    
Alpine    
Cadillac    

Welke F1-coureurs rijden op donderdag 19 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren    
Mercedes    
Red Bull Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
Ferrari    
Williams    
Racing Bulls    
Aston Martin    
Haas United Kingdom Oliver Bearman France Esteban Ocon
Audi    
Alpine    
Cadillac    

Welke F1-coureurs rijden op vrijdag 20 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren    
Mercedes    
Red Bull France Isack Hadjar Netherlands Max Verstappen
Ferrari    
Williams    
Racing Bulls    
Aston Martin    
Haas France Esteban Ocon United Kingdom Oliver Bearman
Audi    
Alpine    
Cadillac    

