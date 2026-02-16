Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?
De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen wordt deze week afgesloten met een driedaagse wintertest in Bahrein, maar welke coureurs komen op welk moment in actie?
Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images
Voordat de Formule 1 begin maart afreist naar Australië voor de eerste Grand Prix van het seizoen, staat in Bahrein de laatste driedaagse wintertest nog op het programma. Van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 februari kunnen de teams en coureurs zich op het Bahrain International Circuit nog 24 uur lang voorbereiden op de seizoensstart.
Die tijd op de baan wordt door de F1-teams keurig verdeeld onder de twee coureurs, die dus nog anderhalve dag in de auto tegemoet kunnen zien voordat ze naar Melbourne vertrekken. Zoals gebruikelijk maken de teams deze verdeling op hun eigen manier.
Zo kiest Red Bull Racing ervoor om Isack Hadjar de hele woensdag te laten rijden, gevolgd door Max Verstappen op donderdag. Beide coureurs verdelen vervolgens de vrijdag, wat inhoudt dat Red Bull in de lunchpauze aan de bak moet om de auto om te bouwen voor Verstappen.
Voor Haas F1 Team geldt dat de monteurs iedere lunchpauze aan het werk zijn met het ombouwen van de auto, want de Amerikaanse renstal kiest ervoor om Esteban Ocon en Oliver Bearman iedere dag een dagdeel te laten rijden. Ocon komt op woensdag- en vrijdagochtend in actie, evenals op donderdagmiddag. De ochtend is dan voor Bearman, die ook op woensdag- en vrijdagmiddag in de auto zit.
In het onderstaande overzicht zie je wanneer de coureurs in actie komen tijdens de test in Bahrein.
Welke F1-coureurs rijden op woensdag 18 februari?
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Mercedes
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Williams
|Racing Bulls
|Aston Martin
|Haas
|Esteban Ocon
|Oliver Bearman
|Audi
|Alpine
|Cadillac
Welke F1-coureurs rijden op donderdag 19 februari?
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Mercedes
|Red Bull
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|Ferrari
|Williams
|Racing Bulls
|Aston Martin
|Haas
|Oliver Bearman
|Esteban Ocon
|Audi
|Alpine
|Cadillac
Welke F1-coureurs rijden op vrijdag 20 februari?
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Mercedes
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Max Verstappen
|Ferrari
|Williams
|Racing Bulls
|Aston Martin
|Haas
|Esteban Ocon
|Oliver Bearman
|Audi
|Alpine
|Cadillac
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1 blijft tot en met 2032 in Barcelona, maar rouleert met Spa-Francorchamps
MotoGP-baas Ezpeleta ziet strategische veranderingen sinds komst Liberty
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties