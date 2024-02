Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens de F1-testdagen in Bahrein?

Het aantal testdagen in de Formule 1 is in de loop der jaren behoorlijk teruggebracht. Net als in 2023 staat er zodoende slechts één driedaagse wintertest op het programma voordat het eerste raceweekend plaatsvindt. Het Bahrain International Circuit is daar op 21, 22 en 23 februari het decor voor, alvorens op 2 maart op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix wordt verreden. In de beperkte testtijd moeten de teams proberen zoveel mogelijk te leren over hun auto om waar nodig nog wat zwaktes aan te kunnen pakken.

Alle teams verschijnen met hun nieuwe strijdwapens aan de start van de driedaagse test. Diverse renstallen hebben met hun bolide gekozen voor een evolutie ten opzichte van vorig jaar, iets wat door de stabiliteit in de reglementen ook goed mogelijk was. Zo heeft Red Bull Racing als regerend wereldkampioen geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd, maar is de RB20 volgens het team zelf een evolutie van de RB19. Andere teams hebben het wel over een andere boeg gegooid, nadat vorig seizoen is gebleken dat hun concept uitontwikkeld is of simpelweg niet genoeg potentie heeft om een aanval op de top te doen. Zo onthulde Mercedes een bolide die behoorlijk veranderd is ten opzichte van de W14 waarmee het team in 2023 reed. Ook bij Alpine is eerder sprake geweest van een revolutie dan een evolutie.

In de aanloop naar de wintertest in Bahrein maken de teams ook bekend welke coureurs op welk moment in de nieuwe bolides stappen. Haas F1 Team was het eerste team dat dit deed. Kevin Magnussen trapt woensdagochtend af met een halve dag, zijn eerste van drie dagdelen die hij afwerkt. Ook teamgenoot Nico Hülkenberg mag anderhalve dag testen, te beginnen met woensdagmiddag. Ook Alpine heeft gekozen voor een gesplitste strategie door Esteban Ocon en Pierre Gasly de ochtenden en middagen te laten afwisselen. Bij Ferrari mag Charles Leclerc het spits afbijten, waarna hij de auto aan Carlos Sainz moet afstaan. Andere teams moeten hun line-ups nog delen. Het overzicht zal bijgewerkt worden wanneer de teams deze delen.

Wanneer rijdt Max Verstappen tijdens F1-testdagen in Bahrein?

Red Bull is vanzelfsprekend ook van de partij tijdens de testdriedaagse op het Bahrain International Circuit. Tot dusver heeft de Oostenrijkse renstal nog niet officieel naar buiten gebracht welke coureur op welk moment plaatsneemt in de RB20. Het is echter de verwachting dat Max Verstappen op de eerste dag zijn opwachting maakt, waarna hij ook op donderdagmiddag in actie komt. De overige sessies worden uitgevoerd door teamgenoot Sergio Perez.

Line-up F1-testdagen Bahrein