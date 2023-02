Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens de F1-test in Bahrein?

Voor het eerst in de Formule 1-historie krijgen de teams en coureurs slechts drie dagen de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar is het Bahrain International Circuit het decor van de officiële Formule 1-wintertest. Het F1-circus komt 23, 24 en 25 februari in actie in Sakhir. In die tijd is het zaak om de auto's zo goed mogelijk te leren kennen en zwakheden aan te pakken. Slechts een week later staat op datzelfde circuit de eerste Grand Prix van het seizoen op het programma.

Evolutie is het codewoord van deze winter. De koningsklasse bereidt zich momenteel voor op het tweede jaar onder het huidige technische reglement, al zijn er voor 2023 een paar wijzigingen doorgevoerd. Zo gaat onder andere vloer met 15 millimeter omhoog in een poging porpoising aan te pakken. De meeste gepresenteerde wagens zijn dus een doorontwikkeling van de 2022-auto's, al moet dat bij Red Bull Racing nog blijken. Van hen hebben we voorlopig alleen nog maar de kleuren gezien. De shakedown van de RB19 is al geweest. Het is wel duidelijk geworden dat haast alle F1-formaties naar de topteams hebben gekeken. Op verschillende wagens waren concepten van Ferrari en Red Bull te bespeuren. Mercedes houdt vast aan het 'no-pod concept'. Gaan we in Bahrein verrassingen zien of blijft de pikorde nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar?

Haas was vrijdag het eerste team dat de line-up voor de F1-wintertest bekendmaakte. Bij dat team trapt Nico Hülkenberg de werkzaamheden af. Hij verdeelt de drie dagen met Kevin Magnussen, wat op anderhalf dag per persoon uitkomt. Alle andere teams hebben nog niet gedeeld wie wanneer in actie komt in de woestijn.

Wanneer rijdt Max Verstappen tijdens de F1-test in Bahrein?

De verwachting is dat Max Verstappen namens Red Bull Racing de wintertest opent, al heeft het F1-team dat nog niet medegedeeld. Afgelopen jaar begon de Nederlander in Barcelona, waarna die eer in Bahrein naar Sergio Perez ging. Ook AlphaTauri heeft de indeling nog niet bekendgemaakt. Het is dus nog de vraag of Nyck de Vries in Bahrein mag beginnen. Wel heeft de Nederlander de nieuwe AT04 al mogen voelen tijdens een filmdag op het Italiaanse circuit van Misano.

Line-up voor de F1-test in Bahrein:

Donderdag 23 februari Vrijdag 24 februari Zaterdag 25 februari Red Bull Racing Max Verstappen Sergio Perez (ochtend)

Max Verstappen (middag) Sergio Perez Mercedes n.n.b. n.n.b. n.n.b. Ferrari n.n.b. n.n.b. n.n.b. McLaren n.n.b. n.n.b. n.n.b. Aston Martin Felipe Drugovich (ochtend) Fernando Alonso (middag) n.n.b. n.n.b. Haas Nico Hülkenberg (ochtend) Kevin Magnussen (middag) Kevin Magnussen (ochtend) Nico Hülkenberg (middag) Nico Hülkenberg (ochtend) Kevin Magnussen (middag) Williams Alexander Albon (ochtend) Logan Sargeant (middag) Logan Sargeant Alexander Albon AlphaTauri Yuki Tsunoda (ochtend)

Nyck de Vries (middag) Yuki Tsunoda (ochtend)

Nyck de Vries (middag) Nyck de Vries (ochtend) Yuki Tsunoda (middag) Alfa Romeo n.n.b. n.n.b. n.n.b. Alpine n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Dit schema wordt bijgewerkt.