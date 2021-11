Overzicht: De stand van zaken rond de F1-rechten van Viaplay

Ziggo Sport verliest aan het eind van dit seizoen na negen jaar de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1. Formula One Management heeft namelijk een deal gesloten met de Nordic Entertainment Group (NENT), die de races volgend jaar exclusief gaat uitzenden via het platform dat in het buitenland al draait. Formeel heeft NENT nog maar één aankondiging gedaan over de invulling van de nieuwe Nederlandse tak van Viaplay. Dinsdag kwam de bevestiging dat Marco Zwaneveld verantwoordelijk wordt voor de sport van ViaPlay. In de aankondiging, verstuurd door het officiële twitteraccount van NENT, liet het bedrijf weten: “NENT Group heeft Marco Zwaneveld aangesteld als Head of Sports for Viaplay in Nederland. Hij heeft vijftien jaar doorgebracht bij RTL, waar hij verschillende functies vervuld heeft. Marco is verantwoordelijk voor de lokale sportoperaties.”

Wie gaat de Formule 1-uitzendingen bij Viaplay doen?

Op het sociale netwerk Twitter zijn verschillende accounts onder de naam Viaplay aangemaakt, maar dit is het werk van zogenaamde trollen. Eerder deze week werd op zo’n account (niet passend in de stijl van andere Viaplay-accounts) 'aankondigingen' gedaan van de nieuwe gezichten van Viaplay, maar die tweets zagen er totaal niet betrouwbaar uit (geen persfoto’s en zonder context). De berichten en het betreffende account werden vrij snel daarna verwijderd.

Wilfred Genee, op dit moment het gezicht van voetbalpraatprogramma Veronica Inside, was een van de namen die in verband werd gebracht met een overstap. Nog voordat de eerdergenoemde ‘aankondiging’ online kwam, had Talpa Network-voorman Marco Louwerens bij Shownieuws laten weten dat de geruchten over de overstap van Genee “onzin” zijn. Genee zou recent een nieuw contract bij Talpa Network getekend hebben, een opmaat naar een dagelijkse talkshow met de andere mannen van VI.

Ook over de commentatoren van de nieuwe Formule 1-zender doen veel geruchten de ronde. Ziggo Sport-pitreporter Jack Plooij liet recent in gesprek met deze site weten dat er nog geen gesprekken gevoerd zijn met hem en commentator Olav Mol: “Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee”, vertelde Plooij in gesprek met collega Koen Sniekers. “Zoals we nu hier zitten, met nog zes races te gaan, is er nog geen contact geweest met NENT. We hebben nog niemand gesproken, Olav en ik niet.”

Motorsport.com heeft onlangs contact gezocht met NENT over de verdere invulling van de F1-programma's, maar daarover wil men nog geen uitspraken doen.

Zes F1-races op het open net: Waar zijn die te zien?

Kort na de aankondiging van de rechtendeal van NENT in Nederland ging Motorsport.com in gesprek met de CEO van het bedrijf. Hij bevestigde toen dat er naast de Grand Prix van Nederland nog vijf races op het open kanaal (of in ieder geval gratis) uitgezonden worden. Sportmarketeer Chris Woerts, wiens info zo nu en dan met een korrel zout genomen moet worden, verklaarde bij Veronica Inside dat Talpa, RTL en de NOS niet op de markt zijn voor de zes races op het open net.

Woerts wees Ziggo Sport aan als favoriet voor de zes wedstrijden. Vanuit Ziggo is wel de indicatie gegeven dat een deel van de huidige Formule 1-programmering overeind blijft. In welke vorm dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat het uitzenden van enkele evenementen in een dergelijk scenario zou passen. Maar ook hierover zijn nog geen mededelingen gedaan.

Welke sporten gaat Viaplay nog meer uitzenden?

Met het binnenhalen van de Formule 1-rechten heeft Viaplay de eerste grote pijler van de nieuwe sportzender binnen. In de weken na de aankondiging werd bekend dat de zender ook de rechten van de PDC-dartsbond overgenomen heeft van RTL. Bovendien heeft men de Bundesliga (Duits voetbal) en de Premier League (Brits voetbal) binnen gehengeld. Naast deze sporten gaat de streamingdienst ook films en series aanbieden. Hier zijn nog geen details over naar buiten gekomen.

Viaplay wordt in het eerste kwartaal van 2022 gelanceerd in Nederland. Het is nog niet duidelijk of de zender ook in de tv-pakketten wordt opgenomen, gesprekken daarover zouden inmiddels wel gevoerd zijn met aanbieders Ziggo en KPN.

Welke auto- en motorsport heeft Ziggo Sport nog in 2022?

Anderzijds is duidelijk dat de MotoGP vanaf volgend seizoen te zien is bij Ziggo Sport. Ook heeft de huidige rechtenhouder van de Formule 1 de betrekkingen met IndyCar voor de komende jaren verlengd. Ook de elektrische Formule E is de komende seizoenen te zien bij Ziggo Sport.

