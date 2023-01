Overzicht: Waar en wanneer worden de F1-auto's voor 2023 onthuld?

De Formule 1 trapt het nieuwe seizoen op 5 maart af op het Bahrain International Circuit. Voor die tijd, van 23 tot en met 25 februari, vindt op datzelfde circuit een driedaagse wintertest plaats. Gelukkig hoeven de F1-fans niet zolang te wachten op een eerste glimp van de 2023-auto's. Voorafgaand aan alle actie plannen de Formule 1-teams zoals gebruikelijk eerst een teampresentatie. Hoewel dit vroeger met een hoop entertainment en show gebeurde, gaat dit tegenwoordig voornamelijk online. Toch maakt het dit niet minder leuk. In het onderstaande overzicht zie je precies waar en wanneer de nieuwste bolides worden onthuld.

Ferrari

Valentijnsdag is de dag van de liefde en juist die dag heeft Ferrari uitgekozen om hun nieuwe rode auto voor 2023 te onthullen. Charles Leclerc en Carlos Sainz gaan komend F1-seizoen een nieuwe poging wagen om het geweld van Red Bull Racing te stoppen. Het duo trekt 14 februari samen het doek van de nieuwe bolide. De naam van de auto is nog onbekend. Het strijdwapen van 2022 heette de F1-75, maar Ferrari wisselt elk seizoen met de naam en heeft daar geen vaste lijn in.

Alpine

Alpine wil voortborduren op de sterke vorm die het in 2022 liet zien, al hoopt het Franse merk wel dat de Renault-motor achterin de A523 een stuk betrouwbaarder gaat zijn dan vorig jaar het geval was. De mannen en vrouwen uit Enstone komen met een andere rijdersbezetting op de proppen. Fernando Alonso is weg en Pierre Gasly gaat samen met Esteban Ocon de kleuren van Alpine verdedigen. Zij tonen de A523 op 16 februari

De Alpine A522. Foto: Alpine

Aston Martin

In Silverstone zijn de verwachtingen met de komst van Fernando Alonso hooggespannen. De Spanjaard vervolgt zijn loopbaan vanaf 2023 bij Aston Martin. Samen met Lance Stroll gaat hij aan de slag om het F1-team naar een hoger niveau te brengen. Het tweetal trekt 13 februari het doek van de nieuwe wagen.

AlphaTauri

Voor de Nederlandse Formule 1-fans is de onthulling van de nieuwste AlphaTauri een om naar uit te kijken. Dit wordt namelijk de auto die Nyck de Vries samen met Yuki Tsunoda gaat besturen. De Nederlander scoorde aan de hand van zijn resultaat in de Grand Prix van Monza een zitje bij de renstal uit Faenza. AlphaTauri kiest overigens niet voor Italië. Zij gaan voor de spectaculaire stad New York en dat alles vindt plaats op 11 februari.

Overzicht bevestigde F1-teampresentaties 2023

Datum Team Auto Locatie 11 februari AlphaTauri AT04 New York 13 februari Aston Martin AMR23 Silverstone 14 februari Ferrari n.n.b. n.n.b. 16 februari Alpine A523 n.n.b.