Na de uitermate interessante Grand Prix van Monaco reist het Formule 1-circus af naar het volgende stratencircuit: het Baku City Circuit in Azerbeidzjan. De baan is nauwelijks te vergelijken met het circuit in Monte Carlo. Lange rechte stukken waar enorme topsnelheden behaald worden bepalen het karakter van de baan in Azerbeidzjan. Dit lijkt beter te passen bij de Red Bull RB18 van Max Verstappen en Sergio Perez, al zal Ferrari er alles aan doen om de bittere nederlaag in Monaco snel te vergeten.

Alle actie is ook dit weekend weer te zien op Viaplay. Hieronder vind je het volledige uitzendschema.

Kijk je liever met F1TV? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De F1TV programmering tijdens de Grand Prix in Baku

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 10 juni 2022

De Formule 1-actie in Azerbeidzjan begint op vrijdag om 12.55 uur met het liveverslag van de eerste vrije training. Kort na het vallen van de vlag eindigt het programma. Vanaf 15.55 uur wordt ook de tweede trainingssessie geheel live uitgezonden. In tegenstelling tot eerdere weekenden wordt het commentaar bij beide sessies ditmaal verzorgd door de vaste commentator Nelson Valkenburg. In de avond vindt vanaf 20.30 uur de talkshow Shakedown plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele gasten om vooruit te blikken op het naderende weekend en de vrije trainingen te bespreken.

De liefhebber kan eerder op de dag ook nog naar de vrije training en de kwalificatie van de talenten uit de Formule 2 kijken.

Programma Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 - Training 10.35u 11.20u Formule 1 - Eerste vrije training 12.55u 14.05u FIA F2 - Kwalificatie 14.30u 15.00u Formule 1 - Tweede vrije training 15.55u 17.05u Studio Formule 1 - Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 11 juni 2022

Op zaterdag staat er nog een laatste vrije training op het programma. Deze is vanaf 12.55 uur live te zien. De voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende tijdtraining. Vanaf 15.55 uur wordt live verslag gedaan van de kwalificatie, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de sessie vindt nog een uitgebreide nabeschouwing plaats vanuit de studio, met onder meer interviews met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers. Via het platform kan je de actie ook volgen met livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Fernando Alonso.

Vanaf 11.20 uur wordt de sprintrace van de Formule 2 live uitgezonden.

Programma Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 - Sprintrace 11.20u 12.25u Formule 1 - Derde vrije training 12.55u 14.05u Formule 1 - Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 - Kwalificatie 15.55u 17.05u Formule 1 - Nabeschouwing kwalificatie 17.05u 17.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 12 juni 2022

De Viaplay-voorbeschouwing op de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku begint om 12.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende race. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox, die vanaf locatie het laatste nieuws doorspeelt en interviews houdt. Om 12.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de race. Na afloop wordt vanuit de studio nog uitgebreid nagepraat, met interviews met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

De Formule 2-hoofdrace wordt vanaf 09.00 uur live uitgezonden.

Programma Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 - Hoofdrace 09.00u 10.15u Formule 1 - Voorbeschouwing 12.00u 12.55u Formule 1 - Grand Prix van Azerbeidzjan 12.55u 15.00u Formule 1 - Nabeschouwing 15.00u 16.00u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 13 juni 2022

Op maandag wordt nog eenmaal teruggeblikt op het GP-weekend in Azerbeidzjan tijdens de talkshow Track Talk. Hierin blikt presentatrice Amber Brantsen met enkele gasten terug op de voornaamste gebeurtenissen van het raceweekend. De uitzending duurt zo’n 45 minuten en begint om 19.00 uur.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Studio Formule 1 - Track Talk 19.00u 19.45u

* Eindtijd betreft een richttijd