Strafpunten in F1: Overzicht na het seizoen 2019

Nu het seizoen er officieel op zit, is het een handig moment om het strafpuntenoverzicht er eens bij te pakken. Wie gaan de winter in met het grootste aantal en lopen in 2020 mogelijk tegen een schorsing aan, en wie zitten daar nog ver vanaf en kunnen zich wel een foutje permitteren? De GP van Abu Dhabi heeft vrij weinig aan de situatie veranderd, maar voor aanvang van het nieuwe kampioenschap in 2020 zullen er geen punten vervallen.

Geen enkele F1-coureur heeft op Yas Marina fouten gemaakt die hem strafpunten opleverden. Na de GP in Abu Dhabi ontdekte de FIA wel dat Ferrari in overtreding was met de regels rondom brandstofverbruik bij de wagen van Charles Leclerc, maar de Monegask kwam er zelf mee weg. In de tank van zijn bolide zat meer brandstof dan het team van tevoren had doorgegeven.

Naderhand kreeg Ferrari een boete opgelegd van €50.000. De stewards besloten dus om een financiële straf uit te delen in plaats van een sportieve voor de coureur in kwestie. De podiumplek mocht hij houden.

Op de superlicentie is er dus niets bijgekomen, maar tegelijkertijd is er ook bij niemand iets vervallen. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo blijven daarom de twee rijders met het hoogste aantal strafpunten. Hieronder het overzicht.

Strafpunten van F1-coureurs na GP van Abu Dhabi