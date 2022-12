Overzicht: Dit zijn de starttijden van de F1 races in 2023

Waarom Alex Palou niet te veel aan mogelijke F1-toekomst denkt

Na een eenmalige vrije training in de Verenigde Staten is Alex Palou in 2023 een van de reservecoureurs van McLaren F1. Toch weigert de Spanjaard te denken aan wat hem mogelijk in het verschiet ligt in de koningsklasse, ondanks het feit dat hij met zijn nieuwe rol nog dichter bij een overstap is.