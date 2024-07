Overzicht: Dit zijn de snelste raceronden van F1 in 2024

Formule 1-coureurs kunnen nog niet zo lang een puntje verdienen met het rijden van de snelste ronde. Pas in 2019 werd dit ingevoerd in de koningsklasse, al werd daar meteen wel een voorwaarde aan verbonden: degene die de snelste ronde rijdt, moet de race wel in de top tien afsluiten om aanspraak te maken op het punt. Daarmee wilde F1 voorkomen dat coureurs die in een kansloze positie verkeren een extra pitstop maken om zo toch een punt te pakken met het rijden van de snelste ronde.

Het F1-seizoen 2024 is dus het vijfde jaar waarin het rijden van de snelste raceronde een punt kan opleveren. In de onderstaande tabel zetten we op een rij wie dit jaar de snelste ronden hebben gereden bij de diverse Grands Prix.

De snelste raceronden in F1 2024

Grand Prix Snelste raceronde Winnaar Bahrein Max Verstappen - 1.32.608 Max Verstappen Saudi-Arabië Charles Leclerc - 1.31.632 Max Verstappen Australië Charles Leclerc - 1.19.813 Carlos Sainz Japan Max Verstappen - 1.33.706 Max Verstappen China Fernando Alonso - 1.37.810 Max Verstappen Miami Oscar Piastri - 1.31.634 * Lando Norris Imola George Russell - 1.18.589 Max Verstappen Monaco Lewis Hamilton - 1.14.165 Charles Leclerc Canada Lewis Hamilton - 1.14.856 Max Verstappen Spanje Lando Norris - 1.17.115 Max Verstappen Oostenrijk Fernando Alonso - 1.07.694 * George Russell Groot-Brittannië Carlos Sainz - 1.28.293 Lewis Hamilton

* Snelste ronde buiten de top-tien en levert dus geen punt op

Wie reed de meeste snelste ronden in 2024?

Coureur Aantal Charles Leclerc 2 Max Verstappen 2 Fernando Alonso 2 Lewis Hamilton 2 George Russell 1 Lando Norris 1 Oscar Piastri 1 Carlos Sainz 1

Wat is de DHL Fastest Lap Award?

Jaar Winnaar Aantal snelste ronden 2023 Max Verstappen 9 2022 Max Verstappen 5 2021 Lewis Hamilton 6 2020 Lewis Hamilton 6 2019 Lewis Hamilton 6 2018 Valtteri Bottas 7 2017 Lewis Hamilton 7 2016 Nico Rosberg 6 2015 Lewis Hamilton 8 2014 Lewis Hamilton 7

Alle snelste raceronden in F1 sinds 2014