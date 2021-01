What's in a name: Hoe komen de namen van chassis' tot stand?

Die krijgen meestal de initialen van het team en een oplopend nummer mee, maar dit seizoen kiezen de meeste teams voor wat anders en dat heeft alles te maken met het uitstellen van de introductie van de nieuwe reglementen naar 2022. Daardoor wordt er dit jaar met vrijwel dezelfde wagens gereden als vorig seizoen en dus kiest bijvoorbeeld Red Bull ervoor om de auto van dit jaar RB16B te noemen, als opvolger van de RB16 van 2020. Ook bij McLaren hanteert men dit concept. De auto van vorig seizoen heette MCL35, die van dit seizoen is de MCL35M, waarbij die laatste M staat voor Mercedes.

Bij Ferrari maakt men doorgaans een puinhoop van de namen van hun bolides. De laatste vijf modellen heetten SF16-H (2016), SF70H (2017), SF71H (2018), SF90 (2019) en SF1000. Komend jaar rijdt het team met de SF21. Dat is dan eindelijk wat overzichtelijker, want gewoon Scuderia Ferrari en 21 voor het jaartal. Maar achter de schermen liggen de zaken wat complexer. De tegenvallende SF1000 van vorig jaar was de 66ste F1-wagen van Ferrari en had als ontwerpnummer 671. Tot zover is er niet zo veel aan de hand, maar om de zaken eenvoudiger te maken heeft de Scuderia ervoor gekozen om de auto van dit jaar ontwerpnummer 673 mee te geven en dus niet 672.

De reden hiervoor is dat men bij Ferrari al begonnen was met het ontwerpen van de compleet nieuwe auto voor 2021 en die al de benaming 672 had meegekregen. Dat chassis is echter uitgesteld naar 2022 en dus heeft men in Maranello besloten om ook het ontwerpnummer van die bolide mee te nemen naar volgend jaar. Om het ontwerp van de SF21 (eigenlijk een doorontwikkelde SF1000) toch ook een eigen ontwerpnummer mee te geven, is gekozen voor het nummer 673. En dus heeft de compleet nieuwe ground-effect wagen van Ferrari van 2022 een ouder ontwerpnummer dan de doorontwikkelde (en dus eigenlijk helemaal niet nieuw ontworpen) SF21 van komend jaar.

Bij Alfa Romeo hanteert men dezelfde denkwijze: de auto van afgelopen seizoen heette C39 en die van dit jaar wordt de C41. De C40 is dan weer de auto die eigenlijk al in ontwikkeling was voor 2021, maar nu een jaar is doorgeschoven.

Bij Mercedes houden ze er overigens weer een andere filosofie op na: de auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gaat dit jaar waarschijnlijk de W12 heten, als opvolger van de weergaloze W11 van 2020. Men zou daarmee willen benadrukken dat de auto voor komend seizoen wel degelijk een stuk anders is dan die van vorig jaar. Ook Alpine heeft de naam voor de nieuwe auto al bekendgemaakt: die gaat de A521 heten, een verwijzing naar de nieuwe naam van het team.

De Formule 1-teams en hun chassis' in 2021

Team Chassis 2021 Alfa Romeo Racing Orlen C41 Scuderia AlphaTauri nnb Alpine F1 Team A521 Aston Martin Cognizant Formula One Team nnb Scuderia Ferrari Mission Winnow SF21 Haas F1 Team nnb McLaren F1 Team MCL35M Mercedes-AMG Petronas Formula One Team W12* Red Bull Racing RB16B Williams Racing nnb

* nog niet bevestigd