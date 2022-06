Overzicht: De F1TV programmering tijdens de Grand Prix in Baku

Marko hoopvol voor Baku en Montreal: "Circuits passen bij Red Bull"

Helmut Marko gaat de derde double-header van dit Formule 1-seizoen met vertrouwen in. De Oostenrijker stelt dat de circuits in Baku en Montreal op papier goed bij Red Bull passen. In tegenstelling tot de voorbije jaren zijn Max Verstappen en teamgenoot Sergio Perez dit seizoen juist gebaat bij lange rechte stukken. "We zitten voor het eerst in het hybride tijdperk in deze situatie."