Het Formule 1-circus heeft na de drukke seizoensstart even kunnen bijkomen. Dit weekend gaat de actie echter weer verder met de Grand Prix van Australië. De race op het circuit in Albert Park vond in de laatste twee seizoenen door de coronapandemie niet plaats. De baan is de afgelopen periode flink onder handen genomen, wat moet resulteren in meer spektakel en inhaalacties. Max Verstappen toonde zich in elk geval al enthousiast over de aanpassingen.

De Nederlandse fan zal vroeg uit de veren moeten om de actie live te aanschouwen. De trainingen beginnen al vroeg in de ochtend, de kwalificatie (08.00 uur Nederlandse tijd) en de race (07.00 uur) beginnen op een iets schappelijker tijdstip. F1TV zendt zoals gebruikelijk alle actie live uit.

Kijk je liever op Viaplay? Check het uitzendschema hier: Overzicht: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Australië

F1TV uitzendingen vrijdag 8 april 2022

De F1-fans uit Europa moeten de wekker zetten om de eerste actie op het vernieuwde circuit te volgen. De eerste vrije training begint al om 05.00 uur Nederlandse tijd. De uitzending van F1TV begint vijf minuten eerder en duurt tot kort na het einde van de training. Om 07.55 uur begint de uitzending van de tweede trainingssessie. Dit programma duurt tot 09.05 uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 8 april Formule 1 - Vrije training 1 04.55 uur 06.05 uur Vrijdag 8 april Formule 1 - Vrije training 2 07.55 uur 09.05 uur

F1TV uitzendingen zaterdag 9 april 2022

Op zaterdagochtend zendt F1TV in alle vroegte de laatste vrije training uit. De uitzending begint rond 04.55 uur en eindigt kort na het vallen van de vlag. Vanaf 07.30 uur wordt er voorbeschouwd op de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. In het 25 minuten durende programma bespreken internationale analisten de belangrijkste momenten uit de trainingen, zijn er interviews en achtergronden te zien en worden uitgebreide analyses getoond. Om 07.55 uur wordt live overgeschakeld naar Albert Park voor de strijd om de pole-position. Aansluitend vindt tot ongeveer 09.40 uur de nabeschouwing plaats. Hier komen de hoofdrolspelers aan het woord en geven analisten en experts hun mening over de voornaamste gebeurtenissen.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 9 april Formule 1 - Vrije training 3 04.55 uur 06.05 uur Zaterdag 9 april Formule 1 - Voorbeschouwing 07.30 uur 07.55 uur Zaterdag 9 april Formule 1 - Kwalificatie 07.30 uur 09.00 uur Zaterdag 9 april Formule 1 - Nabeschouwing 09.00 uur 09.40 uur

F1TV uitzendingen zondag 10 april 2022

F1TV begint de racedag in Melbourne met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf 06.00 uur Nederlandse tijd blikken internationale experts en analisten uitgebreid vooruit op de naderende race in Albert Park met interviews, analyses en achtergronden. Vanaf 06.50 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor het liveverslag van de race. Je kunt bij F1TV zelf kiezen naar welke commentator je luistert, al is Nederlands commentaar pas in de zomer beschikbaar. Na de race vindt nog een uitgebreide post-race show plaats, met interviews met de hoofdrolspelers en analyses van internationale experts en verslaggevers.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 10 april Formule 1 - Voorbeschouwing 06.00 uur 06.50 uur Zondag 10 april Formule 1 - Grand Prix van Australië 06.50 uur 09.00 uur Zondag 10 april Formule 1 - Nabeschouwing 09.00 uur 09.40 uur

* Eindtijd van de programma's is een richttijd