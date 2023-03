Na de wintertest van afgelopen week is het Formule 1-circus in Bahrein gebleven. Daar vindt aankomend weekend de seizoensopener plaats. Na de sterke optredens in de testsessie worden Max Verstappen en Red Bull Racing naar voren geschoven als de torenhoge favorieten. Kan de Nederlander die favorietenrol ook direct waarmaken in de openingsrace? En wat kan Nyck de Vries in zijn debuutrace voor AlphaTauri? De Fries was na Fernando Alonso de meest productieve coureur van het veld. Kan hij meteen voor de punten strijden? We weten het zondagmiddag. Met dit overzicht ben je op de hoogte van alle F1-uitzendingen van Viaplay en F1TV, zodat je niets van de actie mist.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 3 maart 2023

Op vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe seizoen op het programma. Beide sessies duren een uur en zijn live te volgen. De eerste sessie wordt vanaf 12.25 uur uitgezonden. Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen verzorgen het commentaar. De uitzending eindigt kort na het vallen van de vlag. De tweede vrije training is vanaf 15.55 uur live te volgen, met commentaar van het vaste F1-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

In de avond wordt het praatprogramma Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt gasten Christijan Albers, Allard Kalff en Kees van de Grint in de studio. Zij bespreken de belangrijkste gebeurtenissen van de dag en de voornaamste onderwerpen die spelen in de Formule 1-paddock worden uitgebreid geanalyseerd. De talkshow duurt een uur.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 3 maart Formule 1 Eerste vrije training 12.25u 13.35u Vrijdag 3 maart FIA Formule 3 Kwalificatie 13.55u 14.35u Vrijdag 3 maart Formule 1 Tweede vrije training 15.55u 17.05u Vrijdag 3 maart FIA Formule 2 Kwalificatie 17.25u 18.05u Vrijdag 3 maart Formule 1 Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 4 maart 2023

Op zaterdagochtend mogen de F1-coureurs nog eenmaal een uur lang trainen om de puntjes op de i te zetten. De derde vrije training wordt vanaf 12.25 uur live uitgezonden. Het commentaar bij de sessie komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Om 16.00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein van start. Vanaf 15.30 uur wordt hierop uitgebreid voorbeschouwd. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Tom Coronel. Gezamenlijk bespreken zij de verwachtingen voor de sessie. Het liveverslag vanuit Bahrein wordt verzorgd door Valkenburg en Heemskerk. Na de kwalificatie wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Op locatie interviewt de nieuwe pitreporter Chiel van Koldenhoven de hoofdrolspelers, waaronder uiteraard Max Verstappen. De uitzending duurt tot 17.45 uur.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 4 maart FIA Formule 3 Sprintrace 10.10u 11.00u Zaterdag 4 maart Formule 1 Derde vrije training 12.25u 13.35u Zaterdag 4 maart FIA Formule 2 Sprintrace 14.10u 15.00u Zaterdag 4 maart Formule 1 Voorbeschouwing 15.30u 15.55u Zaterdag 4 maart Formule 1 Kwalificatie 15.55u 17.05u Zaterdag 4 maart Formule 1 Nabeschouwing 17.05u 17.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 5 maart 2023

Op zondag is het eindelijk zo ver: de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Formule 1-fan kan vanaf 15.00 uur al inschakelen bij Viaplay voor een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Tom Coronel in de studio. Zij kijken vooruit naar de naderende race en bespreken hun verwachtingen. Vanaf locatie komen interviews met diverse rijders en teambazen, en uiteraard is de fameuze grid walk te zien. Het liveverslag van de race begint om 15.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room en pitreporter Chiel van Koldenhoven in de paddock. Na de race komen de hoofdrolspelers voor zijn camera en wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zondag 5 maart FIA Formule 3 Hoofdrace 09.45u 10.40u Zondag 5 maart FIA Formule 2 Hoofdrace 11.15u 12.25u Zondag 5 maart Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u 15.55u Zondag 5 maart Formule 1 GP van Bahrein 16.00u 18.00u Zondag 5 maart Formule 1 Nabeschouwing 18.00u 18.45u

Viaplay-abonnement in Nederland

Viaplay is een streamingdienst en heeft daardoor geen vaste zender in de televisiepakketten. Een abonnement is op meerdere manieren af te sluiten: rechtstreeks bij Viaplay, of via de provider. Met een abonnement bij KPN, Ziggo en T-Mobile zijn de Formule 1-programma’s op zaterdag en zondag wel live op een tv-kanaal te volgen.

Alles over F1 kijken bij Viaplay: Formule 1 bij Viaplay: Wat kost het, commentatoren, uitzendingen en meer

Uitzendschema F1TV - Grand Prix van Bahrein 2023

Raceliefhebbers komen dit weekend goed aan hun trekken bij F1TV. De officiële streamingdienst van de Formule 1 zendt alle sessies van de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 live uit. Bij de Formule 1 kan de kijker zelf selecteren in welke taal hij het commentaar wil horen. Nederlands is beschikbaar met het commentaar van Viaplay, maar ook Engels, Duits, Spaans, Frans en Portugees zijn mogelijk. De kwalificatie en de race worden voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing met analyses, achtergronden en interviews vanaf het circuit in Bahrein. Deze programma’s zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Uitzendingen F1TV vrijdag 3 maart 2023

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 3 maart FIA Formule 3 Training 08.55u 09.40u Vrijdag 3 maart FIA Formule 2 Training 10.05u 10.50u Vrijdag 3 maart Formule 1 Eerste vrije training 12.25u 13.35u Vrijdag 3 maart FIA Formule 3 Kwalificatie 14.00u 14.30u Vrijdag 3 maart Formule 1 Tweede vrije training 15.55u 17.05u Vrijdag 3 maart FIA Formule 2 Kwalificatie 17.30u 18.00u

Uitzendingen F1TV zaterdag 4 maart 2023

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 4 maart FIA Formule 3 Sprintrace 10.15u 11.00u Zaterdag 4 maart Formule 1 Derde vrije training 12.30u 13.30u Zaterdag 4 maart FIA Formule 2 Sprintrace 14.15u 15.05u Zaterdag 4 maart Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u 16.00u Zaterdag 4 maart Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Zaterdag 4 maart Formule 1 Nabeschouwing 18.00u 19.00u

Uitzendingen F1TV zondag 5 maart 2023

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zondag 5 maart FIA Formule 3 Hoofdrace 09.50u 10.40u Zondag 5 maart FIA Formule 2 Hoofdrace 11.20u 12.25u Zondag 5 maart Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u 16.00u Zondag 5 maart Formule 1 GP van Bahrein 16.00u 18.00u Zondag 5 maart Formule 1 Nabeschouwing 18.00u 19.00u

Formule 1 kijken met F1TV

F1TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1, waar alle actie tijdens de Grand Prix van Bahrein live te zien is. F1TV heeft geen vaste zender op de televisie, maar is via een Chromecast of Apple TV wel te streamen. Op sommige Smart TV’s is de F1TV-app te installeren, waardoor je rechtstreeks op je televisie naar de actie kijkt. Naast de F1-actie worden hier ook alle sessies van de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup uitgezonden. Verder zijn er documentaires en achtergronden te zien. Tijdens het raceweekend krijg je bovendien toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Geen abonnement op F1TV? Check hier de prijzen

* Einde uitzending is een richttijd