Overzicht F1-rookietrainingen: Welke teams moeten nog, wie maken kans?

Doordat de Formule 1 al jarenlang niet meer tijdens het lopende seizoen mag testen - met uitzondering van bandentests voor Pirelli of tests in opdracht van de FIA - zijn er relatief weinig kansen voor jonge coureurs om ervaring op te doen met hedendaagse F1-bolides. Diverse teams hebben wel een testprogramma op poten gezet met auto's van enkele jaren oud, maar rijden met de huidige wagens was alleen mogelijk tijdens de jaarlijkse young driver test in Abu Dhabi.

Om jongelingen met amper F1-ervaring meer kansen te bieden op actie in een moderne bolide, gold in 2022 voor het eerst de verplichting dat de teams tijdens twee officiële vrije trainingen een rookie in de auto moeten zetten. De deelnemende coureurs mogen maximaal twee Grands Prix hebben gereden om hun deelname ook echt te laten meetellen voor deze verplichting. Vorig jaar wachtten de meeste teams tot de slotfase van het seizoen met het inzetten van jonge coureurs en dat lijkt ook in 2023 weer het geval te zijn.

Tot dusver zijn er pas drie teams die één keer een nieuwkomer hebben ingezet tijdens een officiële vrije training. Dat zijn McLaren, Williams en AlphaTauri, die tijdens de eerste training in Bahrein voor het eerst in actie kwamen met debutanten Oscar Piastri, Logan Sargeant en Nyck de Vries. Voor De Vries was het zijn tweede F1-race en dus telden latere eerste trainingen hoe dan ook niet meer mee richting de twee verplichte rookietrainingen. Piastri en Sargeant werkten in Saudi-Arabië hun tweede GP af en zodoende zou hun inzet op papier mee kunnen tellen, maar het scenario van Zhou Guanyu in 2022 leert dat alleen de eerste vrije training van de eerste racedeelname meetelt.

Dat houdt in dat alle Formule 1-teams dit jaar nog minimaal een keer een rookie in de auto moeten zetten tijdens een vrije training. Maar welke plannen hebben de teams tot nu toe al gemaakt en welke coureurs maken een kans op een F1-training? In het onderstaande overzicht wordt het op een rij gezet.

De regerend wereldkampioen is een van de zeven teams die nog geen rookie hebben ingezet tijdens een officiële F1-training. De belangrijkste gegadigde om een van die sessies af te werken is Liam Lawson, die vorig jaar in Abu Dhabi al een training reed in de RB18. Mocht Red Bull verder willen kijken, dan zijn er via het Junior Team nog Formule 2-coureurs die een kans maken. Van dat gezelschap zijn Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi de hoogst geklasseerde rijders, al doen Dennis Hauger en Zane Maloney niet veel voor hen onder.

Na F1-trainingen in 2022 staat Liam Lawson ook in 2023 weer hoog op het lijstje voor oefensessies bij Red Bull én AlphaTauri. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook voor Ferrari geldt dat er nog twee keer een rookie ingezet moet worden tijdens een F1-training. Vorig jaar mocht Robert Shwartzman beide trainingen voor zijn rekening nemen en als reservecoureur lijkt hij ook in 2023 een belangrijke kanshebber. Met Oliver Bearman heeft de Scuderia echter ook een sterke Formule 2-debutant in de gelederen, waardoor een training voor de Brit ook niet uitgesloten is. Minder waarschijnlijk, maar niet uitgesloten is een oefensessie voor Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles die ook in het opleidingsprogramma van Ferrari zit.

Van de zeven teams die nog geen rookie in de auto hebben gezet tijdens een F1-training, is Mercedes het eerste team dat een plan heeft gecommuniceerd. Enkele dagen na de Belgische GP werd duidelijk dat Frederik Vesti, de nummer twee in de Formule 2, in Mexico zijn opwachting mag maken in de W14 van George Russell. Doordat de eerstvolgende coureur uit het Mercedes Junior Team in de Formule 3 racet, ligt het voor de hand dat Vesti ook de tweede verplichte rookietraining voor zijn rekening mag nemen.

Alpine heeft daarentegen nog geen plannen gecommuniceerd over de verplichte rookietrainingen, maar de Franse renstal heeft enkele solide opties. Jack Doohan mocht vorig jaar beide sessies voor zijn rekening nemen in de A522 en is als reservecoureur van Alpine ook een voorname kanshebber om in 2023 weer F1-trainingen te rijden. De Australiër staat in de Formule 2-tussenstand nipt boven mede-Alpine-junior Victor Martins, die met zijn sterke prestaties in zijn debuutseizoen aanspraak maakt op zijn trainingsdebuut in F1.

McLaren

Tijdens de zomerstop is McLaren nog altijd een van de drie teams die een van hun rookietrainingen al heeft ingevuld. Dat gebeurde bij de opener in Bahrein, waar Oscar Piastri zijn Formule 1-debuut maakte. Desondanks moet McLaren nog altijd één rookietraining invullen en hoogstwaarschijnlijk valt de keuze daarbij op een van de coureurs in het Driver Development Programme. Van de drie coureurs in dat programma hebben IndyCar-coureur Pato O'Ward en IndyCar-kampioenschapsleider Alex Palou de beste papieren, nadat ze vorig jaar ook F1-trainingen afwerkten.

Alex Palou in actie namens McLaren tijdens de eerste vrije training voor de Amerikaanse GP van 2022. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Vorig jaar werkte toenmalig F1-debutant Zhou Guanyu een van de twee verplichte rookietrainingen af. De andere verplichte rookiesessie vond vervolgens in de Verenigde Staten plaats met Formule 2-coureur Theo Pourchaire achter het stuur. De Fransman, die tevens onderdeel is van de Sauber Academy, is dan ook de voornaamste kandidaat om in 2023 vrijdagtrainingen voor zijn rekening te nemen bij Alfa Romeo. Daarbij helpt het dat hij na zijn tweede plaats in het F2-kampioenschap van 2022 dit jaar de leiding gaat.

Aston Martin

Daar waar het bij Alfa Romeo al zo goed als zeker lijkt dat Pourchaire de vrijdagtrainingen voor rookies voor zijn rekening neemt, daar lijkt Aston Martin in te zetten op Felipe Drugovich. De Braziliaan versloeg de Fransman vorig jaar in de strijd om de Formule 2-titel en is tegenwoordig reservecoureur bij Aston Martin, de formatie waarvoor hij in 2023 al een rookietraining mocht afwerken in Abu Dhabi. Aangezien Drugovich ook de enige coureur in het opleidingsprogramma van Aston Martin is, ligt zijn deelname aan vrijdagtrainingen voor de hand.

Haas

Haas heeft eveneens de verplichting om nog twee keer een F1-rookie in te zetten tijdens een vrijdagtraining. Vorig jaar nam Pietro Fittipaldi - ondanks twee GP-starts - de trainingen voor zijn rekening en als reservecoureur van de Amerikaanse formatie lijkt hij ook op pole te staan om dat in 2023 te doen. Door de innige samenwerking met Ferrari is echter ook niet uitgesloten dat een of meerdere coureurs uit het opleidingsprogramma van de Scuderia de kans krijgen om achter het stuur van de VF-23 te kruipen tijdens een F1-sessie.

AlphaTauri

Net als McLaren is AlphaTauri een van de teams die een van de rookietraining al achter de rug heeft. Dat gebeurde bij de seizoensopener in Bahrein, waar Nyck de Vries zijn eerste race voor het team en zijn tweede in de Formule 1 reed. Dat houdt in dat er nog één rookietraining afgewerkt moet worden door het Italiaanse team, dat daarvoor iemand uit het Red Bull Junior Team kan kiezen. Ook hier ligt Liam Lawson voor de hand, al maken F2-coureurs als Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger en Zane Maloney ook een kans.

Williams

Het F1-debuut van Logan Sargeant in Bahrein zorgt ervoor dat Williams ook een van de twee verplichte rookietrainingen achter de rug heeft. Tegelijkertijd moet het team dus nogmaals een coureur met weinig tot geen F1-ervaring inzetten. Als Williams daarvoor wil terugvallen op het eigen opleidingsprogramma, dan moet er gekeken worden naar Formule 3-coureurs als Zak O'Sullivan en Franco Colapinto. Een andere mogelijkheid is Indy NXT-coureur Jamie Chadwick, al valt ook niet uit te sluiten dat de formatie voor een rijder kiest die geen onderdeel is van het opleidingsprogramma.