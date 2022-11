Het is tijd voor de voorlaatste Grand Prix van het jaar. De race in Brazilië vindt plaats op het Autodromo Jose Carlos Pace, beter bekend als Interlagos. Het circuit staat vaak garant voor spektakel. Wat te denken van de seizoensfinales in 2008 en 2012 waarin Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in ware thrillers de titel pakten? Of de race in 2016, waar Max Verstappen in de slotfase dertien auto's inhaalde op weg naar het podium?

Video: De inhaalshow van Max Verstappen in Brazilië 2016

Dit weekend wordt volgens een ander format verreden, aangezien de derde en laatste sprintrace van het seizoen op het programma staat. Wat dit betekent voor de programmering van Viaplay en F1TV lees je in dit artikel.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 11 november

De vrijdag ziet er dus anders uit dan bij de meeste F1-weekenden. De eerste vrije training begint om 16.30 uur Nederlandse tijd. Achter de microfoon zitten dan commentatoren Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. De eerste oefensessie is belangrijker dan in reguliere weekenden, aangezien het de enige kans is om te trainen voor de kwalificatie.

Die kwalificatie wordt namelijk al op vrijdagavond verreden. Vanaf 19.30 uur beginnen presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Ernest Knoors aan de voorbeschouwing. Pitreporter Stephane Kox brengt vanaf het circuit het laatste nieuws, bijgestaan door expert Mike Hezemans. Tijdens de sessie die om 20.00 uur begint hoor je commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, ondersteund door Allard Kalff vanuit het Viaplay-racecontrol.

Na de kwalificatie blikken Brantsen, Albers en Knoors terug en spreekt Kox met Max Verstappen. Ook andere hoofdrolspelers komen aan bod.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 16.25u 17.40u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 19.30u 19.55u Formule 1 Kwalificatie sprintrace 20.00u 21.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 21.00u 21.40u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 12 november

Op zaterdag vangt om 16.30 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training aan. Daarin hoor je commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 20.30 uur is het tijd voor de derde sprintrace van het jaar. Een uur van tevoren begint op Viaplay al de voorbeschouwing met presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde. Tijdens de korte race hoor je Valkenburg en Heemskerk als commentator, wederom ondersteund door Allard Kalff vanuit racecontrol. Voor en na de sessie brengt pitreporter Stephane Kox updates vanaf het circuit samen met expert Mike Hezemans en spreekt ze met meerdere coureurs, waaronder Max Verstappen. Na de sprintrace blikken Brantsen, Albers en Van der Garde ook uitgebreid terug op alle actie.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Tweede vrije training 16.25u 17.40u Formule 1 Voorbeschouwing sprintrace 19.30u 20.25u Formule 1 Sprintrace 20.30u 21.00u Formule 1 Nabeschouwing sprintrace 21.00u 21.40u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 13 november

Op raceday begint Viaplay om 18.00 uur aan de voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen kijkt samen met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de race. Pitreporter Stephane Kox loopt over de grid met expert Mike Hezemans en brengt het laatste nieuws. Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat de race van start. Daarin hoor je commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Allard Kalff zit ook weer klaar in Viaplay-racecontrol.

Na de race is er een uitgebreide nabeschouwing en spreekt Kox met veel coureurs. Ook Max Verstappen komt aan de microfoon.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 18.00u 18.55u Formule 1 Grand Prix van Brazilië 19.00u 21.00u Formule 1 Nabeschouwing race 21.00u 22.00u

Uitzendschema F1TV voor Grand Prix van Brazilië

Ook F1TV zendt alle actie weer live uit. Zoals gebruikelijk heeft de kijker de keuze voor de taal van het commentaar. Zo kun je kiezen voor het Engelse commentaar van Sky Sports met David Croft en Martin Brundle, maar ook het Nederlandse geluid met van Viaplay is een optie. Verder kun je nog kiezen voor Duits, Frans, Spaans en Portugees commentaar, of het eigen Engelse commentaar van F1TV. Verder kun je nog livetiming zien, net als de driver tracker en alle onboardcamera's. Bij de beelden vanaf de wagens is ook alle radiocommunicatie ongecensureerd te horen. Voor de Sprint en de race zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen.

Vrijdag 11 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 16.30u 17.30u Formule 1 Kwalificatie sprintrace 20.00u 21.00u

Zaterdag 12 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Tweede vrije training 16.30u 17.30u Formule 1 Voorbeschouwing sprintrace 19.30u 20.25u Formule 1 Sprintrace 20.30u 21.30u Formule 1 Nabeschouwing sprintrace 22.30u 23.30u

Zondag 13 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 18.00u 18.55u Formule 1 Grand Prix van Brazilië 19.00u 21.00u Formule 1 Nabeschouwing race 21.00u 22.00u

* Eindtijd is een richttijd