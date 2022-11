Komend weekend wordt de 22e en laatste Formule 1-race van het seizoen 2022 verreden. Het wordt de laatste Grand Prix met Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Nicholas Latifi. Ook zal de race van zondag het laatste optreden van Pierre Gasly bij AlphaTauri.

In dit overzicht vind je alle uitzendtijden van Viaplay en F1TV tijdens de laatste GP van het jaar.

Viaplay-uitzendingen vrijdag 18 november 2022

Op vrijdag worden er zoals gebruikelijk twee vrije trainingen verreden. De eerste sessie begint om 11.00 uur Nederlandse tijd en wordt becommentarieerd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. De tweede training start om 14.00 uur en dan hoor je de vaste Formule 1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de F1-actie door is ook de laatste kwalificatie van het Formule 2-seizoen te zien.

Om 20.30 uur is het tijd voor Shakedown op Viaplay. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers, Kees van de Grint en Rudy van Buren terug op de trainingen van eerder op de dag, en samen kijken ze vooruit naar de rest van het weekend.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 10.55u 12.10u Formule 2 Kwalificatie 12.25u 13.10u Formule 1 Tweede vrije training 13.55u 15.10u Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay-uitzendingen zaterdag 19 november 2022

Op zaterdag vindt er om 11.30 uur Nederlandse tijd nog een vrije training plaats. Dan proberen alle teams een goede afstelling te vinden om de kwalificatie mee in te gaan. Die kwalificatie begint om 15.00 uur. Een half uur eerder beginnen presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde al aan de voorbeschouwing. Pitreporter Stephane Kox komt vanuit Abu Dhabi met het laatste nieuws. Zij wordt bijgestaan door internationale experts Tom Kristensen, David Coulthard en Mika Hakkinen. Bij alle F1-sessies op zaterdag hoor je commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de kwalificatie wordt er vanuit de studio nog uitgebreid nabeschouwd met analyses en interviews. Verder is ook de eerste F2-race van het weekend te zien.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 11.25u 12.40u Formule 2 Sprintrace 13.15u 14.15u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.45u

Viaplay-uitzendingen zondag 20 november 2022

Op zondag is het eerst tijd voor de allerlaatste Formule 2-race van het jaar. Om 13.00 uur begint de voorbeschouwing op de Formule 1-race op Viaplay. Presentatrice Amber Brantsen blikt dan samen met analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde vooruit op de laatste F1-race van het seizoen. Pitreporter Stephane Kox neemt ons mee over de grid in Abu Dhabi en praat met internationale experts Tom Kristensen, David Coulthard en Mika Hakkinen. Ook houdt ze interviews met coureurs. Tijdens de race, die om 14.00 uur Nederlandse tijd begint, zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de commentatoren en zij worden vanuit racecontrol bijgestaan door Allard Kalff. Na de race is er een nabeschouwing in de studio en komen Max Verstappen en andere hoofdrolspelers voor de camera bij Kox.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 2 Hoofdrace 9.55u 11.25u Formule 1 Voorbeschouwing race 13.00u 13.55u Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 14.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing race 16.00u 17.00u

Uitzendschema F1TV - Grand Prix van Abu Dhabi

Ook F1TV is er natuurlijk bij in Abu Dhabi. Alle trainingen, kwalificaties en races van alle klassen zijn te zien op het streamingplatform. Bij de Formule 1 heb je ook nog de keuze welk commentaar je wilt horen. F1TV heeft een eigen Engelstalige feed, maar je kan ook kiezen voor het commentaar van het Engelse Sky Sports of het Nederlandse Viaplay. Verder zijn Duits, Frans, Spaans en Portugees commentaar een optie. Daarnaast zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien en kun je tijdens de race ervoor kiezen om met de coureurs mee te rijden, en mee te luisteren naar alle boordradio's.

Vrijdag 18 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 Vrije training 8.35u 9.20u Formule 1 Eerste vrije training 11.00u 12.00u Formule 2 Kwalificatie 12.30u 13.00u Formule 1 Tweede vrije training 14.00u 15.00u

Zaterdag 19 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 11.30u 12.30u Formule 2 Sprintrace 13.20u 14.15u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.30u

Zondag 20 november 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 Hoofdrace 10.00u 11.05u Formule 1 Voorbeschouwing race 13.00u 13.55u Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 14.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing race 16.00u 16.40u * Eindtijd betreft een richttijd