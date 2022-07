Het Formule 1-circus heeft na de spectaculaire Grand Prix van Groot-Brittannië snel de spullen ingepakt en vervoerd naar Oostenrijk. Daar vindt dit weekend namelijk de volgende horde van het tweeluik plaats. De Red Bull Ring is de afgelopen jaren een soort Nederlands bastion geworden, met vele tienduizenden fans die de race bijwonen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. En met het sprintraceformat krijgen ze nóg meer actie en spektakel voorgeschoteld.

Voor de thuisblijvers bieden Viaplay en F1TV uitkomst. De twee aanbieders zenden alle actie van het Oostenrijkse GP-weekend live uit. We hebben het uitzendschema voor je op een rijtje gezet.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 8 juli 2022

De Formule 1 maakt in Oostenrijk weer gebruik van het sprintraceformat. Dat houdt in dat er op zaterdag een korte race plaatsvindt waarmee de startvolgorde voor de Grand Prix wordt bepaald. De kwalificatie is daardoor verschoven naar de vrijdag. Op vrijdagmiddag vindt vanaf 13.30 uur nog een vrije training van een uur plaats. Deze sessie wordt vanaf 13.25 uur live uitgezonden. Deze vrije training is de enige voorbereiding op de kwalificatie. Die vindt namelijk om 17.00 uur op vrijdagmiddag plaats en bepaalt de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag.

De voorbeschouwing op de kwalificatie bij Viaplay begint om 16.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung in de studio. Zij blikken vooruit op de naderende sessie, bijgestaan door pitreporter Stephane Kox en internationale analist Mika Hakkinen vanuit Oostenrijk. Om 16.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Na de sessie wordt vanuit de studio nog uitgebreid teruggeblikt. Kox interviewt op locatie Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

In de avond vindt het praatprogramma Shakedown plaats. Amber Brantsen ontvangt enkele gasten om de belangrijkste momenten van de dag te bespreken en vooruit te blikken op het vervolg van het weekend. Deze uitzending begint op vrijdagavond om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 Vrije training 11.00u 11.55u Formule 1 Eerste vrije training 13.25u 14.35u FIA F3 Kwalificatie 14.55u 15.35u FIA F2 Kwalificatie 15.50u 16.30u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 16.30u 16.55u Formule 1 Kwalificatie sprintrace 17.00u 18.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 18.00u 18.45u Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 9 juli 2022

Op zaterdag staat in de namiddag al de eerste race op het programma: de sprintrace over honderd kilometer om de startopstelling voor de Grand Prix op zondag te bepalen. Voordat het zo ver is, wordt er nog een uur getraind. Deze sessie is vanaf 12.25 uur live te volgen.

Om 16.00 uur begint de Viaplay-voorbeschouwing op de sprintrace in Oostenrijk. Presentatrice Amber Brantsen en analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung blikken vanuit de studio vooruit op de aanstaande korte wedstrijd. Vanaf locatie komen Stephane Kox en Mika Hakkinen met het laatste nieuws. Om 16.25 uur nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Zij worden bijgestaan door Kox en Allard Kalff. Na afloop vindt er vanuit de studio een uitgebreide nabeschouwing plaats. Kox gaat eropuit om op locatie de hoofdrolspelers, waaronder Max Verstappen, te interviewen over de wedstrijd.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.30u 11.25u Formule 1 Tweede vrije training 12.25u 13.35u Formule 1 Voorbeschouwing sprintrace 16.00u 16.25u Formule 1 Sprintrace 16.30u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing sprintrace 17.00u 18.15u FIA F2 Sprintrace 17.50u 18.50u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 10 juli 2022

De voorbeschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Oostenrijk begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en tafelgasten Tom Coronel en Ho-Pin Tung kort terug op de sprintrace van zaterdag en kijken ze uitgebreid vooruit naar de naderende race. Vanaf locatie verzorgen pitreporter Stephane Kox en internationale expert Mika Hakkinen interviews met coureurs en teambazen. Om 14.55 uur begint het liveverslag van de race, dat door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk van commentaar wordt voorzien. Zij worden tijdens de race bijgestaan door Kox en expert Allard Kalff. Na afloop van de wedstrijd wordt er nog uitgebreid teruggeblikt op de race, met interviews met de hoofdrolspelers en analyses van de belangrijkste momenten.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 08.30u 09.30u FIA F2 Hoofdrace 10.00u 11.15u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 18.00u

Uitzendingen F1TV GP van Oostenrijk

De Formule 1-actie op de Red Bull Ring is ook te zien via F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie, de sprintrace en de GP uitgezonden. Rond beide races vindt een uitgebreide voor- en nabeschouwing plaats met internationale experts op locatie. Het commentaar is in diverse talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand.

Vrijdag 8 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 09.55u 10.40u FIA F2 Vrije training 11.05u 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u 14.30u FIA F3 Kwalificatie 15.00u 15.30u FIA F2 Kwalificatie 15.55u 16.25u Formule 1 Kwalificatie sprintrace 17.00u 18.00u Porsche Supercup Vrije training 18.30u 19.15u

Zaterdag 9 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.35u 11.20u Formule 1 Tweede vrije training 12.30u 13.30u Porsche Supercup Kwalificatie 13.55u 14.25u Formule 1 Voorbeschouwing sprintrace 16.00u 16.25u Formule 1 Sprintrace 16.30u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing sprintrace 17.30u 18.10u FIA F2 Sprintrace 17.55u 18.45u

Zondag 10 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 08.35u 09.25u FIA F2 Hoofdrace 10.05u 11.10u Porsche Supercup Race 11.50u 12.25u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 17.40u * Eindtijd betreft een richttijd