Na de hectische Grand Prix van Singapore heeft het F1-circus weinig tijd om bij te komen. Dit weekend staat de Japanse GP op het legendarische circuit van Suzuka alweer te wachten. Max Verstappen krijgt daar zijn tweede matchpoint op de wereldtitel, uitgerekend op de baan waar hij zijn officiële Formule 1-debuut maakte. Eindigt de race ditmaal wel in een groot oranjefeest?

De actie tijdens de Grand Prix van Japan is in Nederland live te zien bij Viaplay en F1TV. We hebben de programmering voor je op een rijtje gezet.

Viaplay F1 uitzendingen vrijdag 7 oktober 2022

De Nederlandse Formule 1-fan moet vroeg uit de veren om de eerste vrije training van de GP van Japan live te volgen. De sessie begint namelijk al om 05.00 uur Nederlandse tijd. Deze eerste training duurt zoals gebruikelijk een uur. De uitzending van Viaplay begint vijf minuten voor de start van de sessie. Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen verzorgen het commentaar. Om 08.00 uur draaien de heren coureurs nogmaals het asfalt op voor de tweede trainingssessie. Deze duurt anderhalf uur, waarbij alle teams de prototype-banden voor 2023 testen. Het commentaar bij deze training komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk en dit programma begint om 07.55 uur.

Vanaf 12.00 uur zendt Viaplay het praatprogramma Shakedown uit. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt gasten Christijan Albers, Kees van de Grint en Giedo van der Garde, waarmee zij uitgebreid vooruit gaat blikken op de naderende actie. Het belangrijkste nieuws van de dag komt aan bod, evenals interviews en updates vanaf het circuit. Het programma duurt ongeveer een uur. Om 20.30 uur, de gebruikelijke tijd van dit programma, wordt de uitzending herhaald.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 04.55 uur 06.10 uur Formule 1 Tweede vrije training 07.55 uur 09.40 uur Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 12.00 uur 13.00 uur

Viaplay F1 uitzendingen zaterdag 8 oktober 2022

Op zaterdag begint om 05.00 uur de laatste training, die wederom een uur duurt. Kort voor de start begint de Viaplay-uitzending, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voorbeschouwing op de kwalificatie gaat om 07.30 uur van start. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde vooruit op de naderende actie. Tom Coronel levert als pitreporter het laatste nieuws vanaf locatie aan. Om 07.55 uur begint het liveverslag van de sessie, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na de sessie wordt er uitgebreid nabeschouwd, met onder meer interviews en analyses.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 04.55u 06.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 07.30u 07.55u Formule 1 Kwalificatie 08.00u 09.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 09.00u 09.45u

Viaplay F1 uitzendingen zondag 9 oktober 2022

De Grand Prix van Japan op Suzuka begint om 07.00 uur Nederlandse tijd. De voorbeschouwing van Viaplay gaat om 06.00 uur van start. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende race. Op het circuit in Japan is Tom Coronel aanwezig als reporter. Hij verzorgt interviews en brengt het laatste nieuws naar de huiskamers. Om 06.55 uur begint de live-uitzending van de race, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop is de podiumceremonie te zien en wordt er in de studio uitgebreid nagepraat. Ook interviewt Coronel op locatie de hoofdrolspelers van de wedstrijd.

Mocht Verstappen de titel daadwerkelijk veiligstellen, dan volgt om 12.00 uur nog een extra programma: Verstappen: Title Talk. Deze uitzending staat volledig in het teken van het succesjaar van Verstappen, met extra interviews vanuit Japan, analyses en terugblikken met meerdere gasten in de studio. Dit programma duurt een uur.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 06.00u 06.55u Formule 1 Grand Prix van Japan 07.00u 09.00u Formule 1 Nabeschouwing race 09.00u 10.00u

Uitzendschema F1TV voor de Grand Prix van Japan

De actie op Suzuka wordt het gehele weekend ook zoals gewoonlijk uitgezonden door F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Rond de kwalificatie en de race vindt een uitgebreide voor- en nabeschouwing plaats, waarbij internationale analisten de belangrijkste zaken bespreken. Ook zijn er interviews met de hoofdrolspelers te zien. Bij de actie kan je zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Ook krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Vrijdag 7 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 05.00u 06.00u Formule 1 Tweede vrije training 08.00u 09.30u Zaterdag 8 oktober 2022 Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 05.00u 06.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 07.30u 07.55u Formule 1 Kwalificatie 08.00u 09.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 09.00u 09.30u Zondag 9 oktober 2022 Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 06.00u 06.55u Formule 1 Grand Prix van Japan 07.00u 09.00u Formule 1 Nabeschouwing race 09.00u 09.40u

* Eindtijd is een richttijd