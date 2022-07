Voor de voorlaatste ronde voor de welverdiende zomerstop is het Formule 1-circus afgereisd naar Frankrijk. Op Circuit Paul Ricard vindt dit weekend de eerste race van het tweeluik met de GP van Hongarije plaats, waarna de sport kan genieten van een korte rustperiode. De race op de Franse asfaltplaat is niet door iedereen geliefd, maar uiteindelijk zijn hier ook gewoon waardevolle WK-punten te verdienen.

De actie is ook dit weekend weer live te volgen via Viaplay en F1TV, de twee aanbieders die in Nederland de uitzendrechten in handen hebben. We hebben het uitzendschema op een rijtje gezet.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 22 juli 2022

Na het sprintraceweekend in Oostenrijk keert de Formule 1 op Circuit Paul Ricard terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen op het programma staan. Beide sessies zijn live te zien bij Viaplay. De uitzending van de eerste vrije training begint om 13.55 uur. Het verslag bij deze sessie wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 16.55 uur begint het liveverslag van de tweede trainingssessie. Het commentaar wordt verzorgd door de vaste F1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op vrijdagavond vindt het praatprogramma Shakedown plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt gasten Giedo van der Garde, Allard Kalff en Kees van de Grint om terug te blikken op de vrijdagse actie en vooruit te kijken naar het vervolg van het weekend. Het programma begint om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 23 juli 2022

Op zaterdag staat de belangrijke kwalificatie op het programma, maar voordat het zo ver is wordt er eerst nog een uur getraind. De uitzending van de derde vrije training begint om 12.55 uur met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Vanaf 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors in de studio. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende sessie, bijgestaan door pitreporter Stephane Kox vanaf locatie. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar de vaste commentatoren voor het liveverslag. Na afloop van de sessie wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten in de sessie. Ook praat Kox met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Viaplay F1-uitzendingen zondag 24 juli 2022

De Viaplay-voorbeschouwing op de Grand Prix van Frankrijk begint om 14.00 uur. In de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en tafelgasten Giedo van der Garde en Ernest Knoors vooruit op de race. De belangrijkste momenten van het weekend worden geanalyseerd en de verwachtingen over de Grand Prix worden uitgesproken. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews en brengt zij het laatste nieuws uit Frankrijk. Om 14.55 uur wordt overgeschakeld naar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag bij de race. Zij worden bijgestaan door Kox en expert Allard Kalff. Na afloop blikken de analisten nog uitgebreid terug op de wedstrijd, met meer interviews en analyses.

Uitzendingen F1TV - GP Frankrijk

De actie op Circuit Paul Ricard is ook live te volgen voor abonnees van F1TV. Naast de Formule 1 kan je ook het FIA F2-kampioenschap en de Porsche Supercup volgen. Rond de kwalificatie en de race wordt vanaf locatie een voor- en nabeschouwing uitgezonden, met analyses en interviews van internationale experts. Het commentaar bij de Formule 1 is beschikbaar in verschillende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Vrijdag 22 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 Vrije training 11.35u 12.20u Formule 1 Eerste vrije training 14.00u 15.00u Porsche Supercup Vrije training 15.30u 16.15u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u FIA F2 Kwalificatie 18.30u 19.00u

Zaterdag 23 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Porsche Supercup Kwalificatie 11.10u 11.40u Formule 1 Derde vrije training 13.00u 14.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.30u FIA F2 Sprintrace 18.00u 18.50u

Zondag 24 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 Hoofdrace 09.35u 10.40u Porsche Supercup Race 11.45u 12.20u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Frankrijk 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 17.40u * Eindtijd betreft een richttijd