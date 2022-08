Pouhon, Blanchimont en natuurlijk Eau Rouge (of heet die bocht toch Raidillion?): het zijn zomaar een paar bochten op een van de mooiste circuits van de kalender. Op het prachtige Spa-Francorchamps zoeken Max Verstappen en Charles Leclerc dit weekend naar hun tweede overwinning in de Belgische Ardennen. De Formule 1 is terug van haar zomerstop!

Zoals gebruikelijk is alle actie te volgen op Viaplay en F1TV. In dit artikel zetten we de uitzendtijden op een rijtje.

Viaplay-uitzendingen vrijdag 26 augustus 2022

Op de vrijdag vinden er traditioneel twee vrije trainingen plaats. De eerste begint om 14.00 uur en wordt voorzien van commentaar door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. De tweede training vangt aan om 17.00 uur. Dan hoor je Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die ook de rest van het weekend het commentaar verzorgen. In de tussentijd zijn ook de trainingen en kwalificaties van de Formule 2 en Formule 3 te zien.

In de avond zendt Viaplay om 20.30 uur nog het praatprogramma Shakedown uit, waarin analisten Christijan Albers, Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde samen met presentatrice Amber Brantsen het nieuws doornemen, terugblikken op de vrije trainingen en vooruitkijken naar de rest van het weekend.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 13.55 uur 15.10 uur Formule 3 Kwalificatie 15.28 uur 16.10 uur Formule 1 Tweede vrije training 16.55 uur 18.10 uur Formule 2 Kwalificatie 18.28 uur 19.15 uur Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 20.30 uur 21.30 uur

Viaplay-uitzendingen zaterdag 27 augustus 2022

Op zaterdag wordt er nog een uurtje getraind. Om 13.00 uur proberen alle teams een goede afstelling te vinden om de kwalificatie mee in te gaan. Die kwalificatie start om 16.00 uur, en een half uur eerder beginnen Amber Brantsen, Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde aan de voorbeschouwing. Ook komt pitreporter Stephane Kox vanaf locatie met het laatste nieuws. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk geven bij alle sessies het commentaar.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.25u 11.30u Formule 1 Derde vrije training 12.55u 14.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.45u FIA F2 Sprintrace 17.55u 19.00u

Viaplay-uitzendingen zondag 28 augustus 2022

De racedag begint natuurlijk in de ochtend met de opstapklassen. Om 14.00 uur is het tijd voor de voorbeschouwing van de Formule 1-race. Daarin blikt Amber Brantsen samen met Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde vooruit op de race in Spa-Francorchamps. Pitreporter Stephane Kox geeft vanaf de grid een inkijkje in het proces vooraf, en gaat samen met internationale experts door het nieuws heen. Tijdens de race assisteert Allard Kalff vanuit racecontrol de commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de race is er een nabeschouwing in de studio en spreekt Kox met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 8.45u 10.00u FIA F2 Hoofdrace 10.15u 11.30u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van België 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 18.00u

Uitzendschema F1TV - Grand Prix van België

Ook F1TV doet natuurlijk verslag van de Grand Prix op Spa. Alle trainingen, kwalificaties en races van alle klassen die in het weekend verreden worden zijn te zien. Bij de Formule 1 kun je bovendien kiezen tussen het eigen Engelse commentaar, of commentaar van internationale zenders zoals het Engelse Sky Sports of het Nederlandse Viaplay. Bovendien zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien en kun je tijdens de race ervoor kiezen om met één coureur mee te rijden, en mee te luisteren naar te boordradio.

Vrijdag 26 augustus 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 10.25u 11.10u FIA F2 Vrije training 11.35u 12.20u Formule 1 Eerste vrije training 14.00u 15.00u FIA F3 Kwalificatie 15.30u 16.00u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u FIA F2 Kwalificatie 18.30u 19.00u Porsche Supercup Vrije training 19.25u 20.10u

Zaterdag 27 augustus 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.35u 11.20u Formule 1 Derde vrije training 13.00u 14.00u Porsche Supercup Kwalificatie 14.30u 15.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.30u FIA F2 Sprintrace 18.00u 18.50u

Zondag 28 augustus 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 08.50u 09.40u FIA F2 Hoofdrace 10.20u 11.25u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van België 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 17.40u * Eindtijd betreft een richttijd