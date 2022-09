Viaplay F1-uitzendingen donderdag 1 september 2022

In de aanloop naar het Grand Prix-weekend in Zandvoort zendt Viaplay het praatprogramma Zandvoort Shakedown uit. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele gasten om het belangrijkste nieuws van de dag te bespreken. Ook wordt er geschakeld met de collega’s op het circuit en zijn er interviews en voorbeschouwingen te zien. Het programma begint om 20.30 uur en duurt een uur.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 2 september 2022

Op vrijdag wordt de Formule 1-actie op Circuit Zandvoort uitgebreid uitgezonden. Om 12.00 uur begint de voorbeschouwing op de eerste vrije training, die een half uur later van start gaat. Vanaf locatie kijkt presentatrice Amber Brantsen met een aantal analisten vooruit op de sessie. Om 12.30 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag. Na de trainingssessie begint aansluitend het programma Goedemiddag Zandvoort, met analyses, achtergronden en interviews vanaf locatie. De voorbeschouwing op de tweede vrije training begint om 15.35 uur, met liveverslag vanaf 15.55 uur. In de avond staat het praatprogramma Shakedown op de planning.

Start uitzending Programma 12.00u Formule 1 - Eerste vrije training 13.35u Goedemiddag Zandvoort 13.58u Formule 3- Kwalificatie 14.35u Goedemiddag Zandvoort 14.58u Formule 2 - Kwalificatie 15.35u Formule 1 - Tweede vrije training 20.30u Zandvoort Shakedown

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 3 september 2022

Op zaterdag zendt Viaplay vanaf 10.00 uur live uit vanaf Circuit Zandvoort. De dag begint met Goedemorgen Zandvoort, waarin door presentatrice Amber Brantsen en enkele gasten vooruitgeblikt wordt op de dag. Om 11.15 uur begint de voorbeschouwing op de derde vrije training. Om 11.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. De voorbeschouwing voor de kwalificatie begint om 14.00 uur: enkele vaste analisten blikken vooruit op de naderende belangrijke sessie. Het liveverslag start om 14.55 uur met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na afloop wordt nog uitgebreid nagepraat met de analisten en zijn er interviews met de hoofdrolspelers. In de avond wordt vanaf 20.30 uur weer de talkshow Shakedown uitgezonden.

Start uitzending Programma 10.00u Goedemorgen Zandvoort 10.20u Formule 3 - Sprintrace 11.15u Formule 1 - Derde vrije training 13.28u Porsche Supercup - Kwalificatie 14.00u Formule 1 - Kwalificatie 16.55u Formule 2 - Sprintrace 20.30u Zandvoort Shakedown

Viaplay F1-uitzendingen zondag 4 september 2022

Op zondag is er de hele dag raceactie vanaf Circuit Zandvoort te zien op Viaplay. De uitzendingen beginnen al om 08.30 uur, met in de uren daarna races van de Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup afgewisseld met gesprekken met analisten, achtergronden en interviews. Vanaf 12.45 uur gaat de blik op de Dutch Grand Prix. Op locatie ontvangt presentatrice Amber Brantsen diverse gasten en analisten om vooruit te blikken op de race. De gehele opbouw naar de wedstrijd wordt meegepakt, waaronder de rijdersparade, het volkslied en meer. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag, bijgestaan door pitreporter Stephane Kox. Na de race wordt uitgebreid nagepraat met analyse van de belangrijkste momenten en interviews met de hoofdrolspelers.

Start uitzending Programma 08.30u Goedemorgen Zandvoort 08.40u Formule 3 - Hoofdrace 09.35u Goedemorgen Zandvoort 10.15u Formule 2 - Hoofdrace 11.30u Goedemorgen Zandvoort 12.00u Porsche Supercup - Race 12.45u Goedemiddag Zandvoort 13.00u Formule 1 - Rijdersparade 13.30u Formule 1 - Voorbeschouwing 14.55u Formule 1 - Race

Uitzendschema F1TV - Dutch Grand Prix

De raceactie op Circuit Zandvoort is ook live te volgen via F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1, waar naast de F1-actie ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup live te volgen is. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. De kwalificatie en de race worden voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing met internationale experts op locatie. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand. Hiermee krijg je ook toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs.

Vrijdag 2 september 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 08.55u 09.40u FIA F2 Vrije training 10.05u 10.50u Formule 1 Eerste vrije training 12.30u 13.30u FIA F3 Kwalificatie 14.00u 14.30u FIA F2 Kwalificatie 15.00 15.30u Formule 1 Tweede vrije training 16.00u 17.00u Porsche Supercup Vrije training 17.30u 18.15u

Zaterdag 3 september 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.25u 11.10u Formule 1 Derde vrije training 12.00u 13.00u Porsche Supercup Kwalificatie 13.30u 14.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.30u FIA F2 Sprintrace 17.00u 17.50u

Zondag 4 september 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 08.45u 09.35u FIA F2 Hoofdrace 10.20u 11.25u Porsche Supercup Race 11.50u 12.25u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Nederland 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 17.40u * Eindtijd betreft een richttijd