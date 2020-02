Overzicht: Dit zijn de Formule 1-bolides voor het seizoen 2020

In de aanloop naar de eerste wintertest vinden traditioneel de presentaties van de nieuwe bolides plaats. Het ene team zet een paar foto’s op social media en houdt het daarbij, andere teams kiezen voor een grootse presentatie. Ferrari trapte de ‘launch week’ af met een officiële onthulling in het schitterende Romolo Valli-theater in Reggio Emilia. De dagen erna volgde de rest van het veld.

Niet alle teams onthulden direct hun definitieve wapen maar kozen ervoor om eerst enkel de livery voor 2020 te presenteren. We hebben de reeds onthulde wagens op een rijtje gezet.