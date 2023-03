Uiteraard telt voor de twintig Formule 1-coureurs op de zondag maar één ding: de zege. Maar voor de coureurs die niet winnen valt er alsnog een prijs te winnen, de eretitel Driver of the Day. Deze door de Formule 1 in 2016 geïntroduceerde eretitel biedt fans de kans om te stemmen op de coureur die de meeste indruk heeft achtergelaten in een race – of in het geval van een afzwaairace een coureur nog even in het zonnetje te zetten. In dit overzicht verzamelen we alle stemresultaten van het seizoen 2023.

Kijken we naar het stemgedrag van de Formule 1-fans van de afgelopen jaren, dan valt op dat zij niet vaak stemmen op de winnaar van de race. Nico Rosberg kroonde zich na een spannende titelstrijd met Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in 2016 tot wereldkampioen, maar kreeg slechts één keer de eretitel Driver of the Day. Hamilton zelf kreeg in het dominante kampioensjaar 2019 geen enkele keer deze prijs van de fans.

Wel is er door de jaren heen een duidelijke favoriet gebleken: Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur kreeg sinds 2016 maar liefst 37 keer de eretitel Driver of the Day, met acht benoemingen in 2016 als hoogtepunt – meteen een record voor het aantal eretitels in één seizoen. Alleen Sebastian Vettel kwam met zijn zeven benoemingen tot coureur van de dag in 2017 in de buurt van Verstappen.

De 'Drivers of the Day' van 2023

Grand Prix Driver of the Day Stempercentage Racewinnaar Bahrein Fernando Alonso 53,3% Max Verstappen Saudi-Arabië Max Verstappen 26,3% Sergio Perez

Max Verstappen eindigt als tweede in Grand Prix van Saudi-Arabië. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De 'Drivers of the Day' sinds 2016

# Coureur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 37 Verstappen





23 Vettel





13 Hamilton



11 Leclerc

Perez 10 Ricciardo





5 Bottas Norris Raikkonen Alonso 3 Albon



Gasly

Grosjean 2 Hülkenberg Sainz 1



Kvyat Magnussen Rosberg Stroll Russell Schumacher De Vries