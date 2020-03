Overzicht: Deze circuits organiseerden de F1-openingsrace

Silverstone (1950) 1 / 13 Foto door: Motorsport Images Silverstone staat niet voor niets bekend als de bakermat van de Formule 1. Hier vond in 1950 de allereerste Grand Prix plaats die meetelde voor het nieuwe wereldkampioenschap Formule 1. Giuseppe Farina ging als winnaar de geschiedenisboeken in met Alfa Romeo. In de 70-jarige geschiedenis van de sport is het nog steeds de eerste en enige keer dat een Formule 1-seizoen van start is gegaan op het Britse eiland. Daar zit het klimaat voor veel tussen.

Bremgarten (1951-1952) 2 / 13 Foto door: Motorsport Images Na Silverstone was Bern twee keer aan de beurt met het spectaculaire, snelle en daardoor gevaarlijke circuit van Bremgarten. Bremgarten stond vijf keer op de F1-kalender, waarvan twee keer als seizoensopener. Na de Le Mans-ramp van 1955 werd autosport in Zwitserland echter verboden.

Buenos Aires (1953-1958, 1960, 1972-1975 en 1977-1980) 3 / 13 Foto door: Sutton Images Het Formule 1-seizoen begon 15 keer in Argentinië. In 1953 kwam het seizoen voor het eerst op gang in Buenos Aires. Het circuit keerde in de jaren 70 terug als seizoensopener. De laatste Argentijnse GP vond in 1998 plaats.

Monte Carlo (1959, 1961, 1963-1964 en 1966) 4 / 13 Foto door: Motorsport Images Vijf keer vormden de straten van Monte Carlo het decor van de openingsrace. Op de periode tussen 1951 en 1954 na stond het stratencircuit elk jaar op de kalender, 66 keer op 70 jaar. Alleen Monza doet beter met 69 edities.

Zandvoort (1962) 5 / 13 Foto door: Sutton Images Ja, ook Zandvoort organiseerde ooit de seizoensouverture. In 1962, toen de Argentijnse GP van de kalender was verdwenen, wisselde Zandvoort van plaats met Monaco op de eerste Grand Prix van het seizoen te organiseren. Graham Hill won de race.

East London (1965) 6 / 13 Foto door: Motorsport Images Drie keer racete de koningsklasse op het Prince George Circuit bij het Zuid-Afrikaanse East London. Op nieuwjaarsdag 1965 won Jim Clark.

Kyalami (1967-1971, 1982 en 1992-1993) 7 / 13 Foto door: Sutton Images Nadat de F1 naar Kyalami verhuisde bleef Zuid-Afrika af en toe de seizoensopener organiseren. De laatste keer was dat in 1993, toen latere wereldkampioen Alain Prost aan het langste eind trok.

Sao Paulo (1976 en 1994-1995) 8 / 13 Foto door: Sutton Images Tegenwoordig staat het circuit van Interlagos steeds in het najaar op de kalender en soms zelfs als seizoensfinale. In de jaren negentig waren de rollen omgedraaid en stond de Braziliaanse Grand Prix in het eerste luik van het seizoen geprogrammeerd. In 1994 en 1995 won Michael Schumacher de eerste seizoensrace. Ook in 1976 startte het seizoen al een keer in Sao Paulo.

Long Beach (1981) 9 / 13 Foto door: Motorsport Images Drie keer begon het F1-seizoen in Amerika. In 1981 was dat in Long Beach met een zege voor Alan Jones.

Rio de Janeiro (1983-1989) 10 / 13 Foto door: Motorsport Images Niet alleen Sao Paulo , maar ook Rio ontving de F1 vaak vroeg op het seizoen. Tussen 1983 en 1989 was een openingsrace op het circuit van Jacarepagua vaste prik, daarna verhuisde de race naar Sao Paulo.

Phoenix (1990-1991) 11 / 13 Foto door: Motorsport Images De overige twee keer dat het seizoen in de Verenigde Staten werd afgetrapt gebeurde dat in Phoenix, Arizona. Van de drie edities op het stoffige en hobbelige stratencircuit waren de edities van 1990 en 1991 ook de openingsrace.

Melbourne (1996-2005, 2007-2009 en 2011-2019) 12 / 13 Foto door: Sutton Images Geen enkele stad organiseerde meer seizoensopeners dan Melbourne. Het circuit van Albert Park is sinds 1996 een vaste waarde. Slechts twee keer wisselde Melbourne van positie op de kalender met Bahrein. De editie van 2020 wordt al de 23ste openingsrace in Australië.