Overzicht: De leukste 1-aprilgrappen uit de racerij

Tech3 speelt in op actualiteit

Op de dag dat Liberty Media de overname van de MotoGP bekendmaakte liet het Tech3-team zien goed op de actualiteit in te springen. Zij plaatsen op hun socials dat ze met een volledig Frans Formule 1-team vanaf volgend jaar op de grid staan. Als het waar zou zijn, dan was dat uitstekend nieuws voor coureurs als Théo Pourchaire en Isack Hadjar, maar helaas. De titelsponsor laat heel weinig aan de verbeelding over.

Nederlandse Esporter trekt ook lolbroek aan

De bekende Nederlandse Esporter Jarno Opmeer doet ook een duit in het zakje. Hij vertelt op X te stoppen met F1-spelletjes en over te stappen op het bekende Farming Simulator in samenwerking met het tractormerk John Deere. Met laatstgenoemde spel valt overigens ook genoeg geld te verdienen, maar het gaat hier toch duidelijk om een 1 aprilgrap.

Di Grassi steekt veel werk in grap

Ook voormalig F1 en huidig Formule E-coureur Lucas di Grassi heeft een grap voor ons in petto. De Braziliaan heeft goed gephotoshopt en de lay-out van Autosport.com, onze collega's, gebruikt. In het nieuwsbericht staat dat de volledig elektrische klasse overweegt om de auto's met kerncentrales aan boord te laten rijden. Aan zijn mentions te zien zijn heel wat fans erin getrapt, dus wat dat betreft een geslaagd grapje. En ik moet zeggen, de photoshop is goed gedaan.

AI ingezet door Matt Bishop

Matt Bishop - lange tijd werkzaam als communicatiespecialist voor verschillende F1-teams - is wel van de grappen en ook op 1 april laat hij zich niet onbetuigd. Met behulp van AI maakt de Brit een grappig filmpje waarin de voormalige Amerikaanse president Donald Trump - die eind dit jaar weer een gooi naar het presidentschap doet - bekendmaakt een Amerikaans F1-team op te starten. Alle clichés over Trump komen voorbij. Een geslaagd grapje, vindt de schrijver van dit stuk.

Oneervolle vermelding: Jota denkt grappig te zijn

De ene grap is geslaagd, de andere doet pijn aan de ogen. Om af te sluiten met een waar je liever niet naar kijkt: Jota komt met de 'grap' dat de coureurs tijdens de 24 uur van Le Mans bovenop de auto kunnen slapen in plaats van in de pitbox en dat ze onderweg kunnen wisselen wie achter het stuurtje zit. Het knutselen van het plaatje had ook beter gekund, maar ach. Het was een poging.

