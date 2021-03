Deze coureurs komen in actie tijdens de laatste testdag in Bahrein

Een vier uur durende ochtendsessie en een vier uur durende middagsessie en dan is de driedaagse Formule 1-test op het Bahrain International Circuit alweer ten einde. Max Verstappen neemt bij Red Bull Racing zondag de laatste vier uren van de test voor zijn rekening en zal dientengevolge tussen 13.00 en 17.00 uur Nederlandse tijd op de baan te vinden zijn. Sergio Perez heeft de minder gunstige ochtendsessie dus toegewezen gekregen en zal daarmee tussen 8.00 en 12.00 uur met de RB16B rijden.

In totaal hebben acht van de tien Formule 1-teams ervoor gekozen om de beide racerijders te laten rijden tijdens de laatste dag van de test. Naast Red Bull zetten ook Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, AlphaTauri en Haas de volledige rijdersbezetting aan het werk. Alfa Romeo en Williams sturen daarentegen één coureur naar buiten. Kimi Raikkonen maakt voor de Zwitserse renstal een einde aan de test, George Russell treedt aan voor het team uit Grove. Voor de Brit is het de eerste en meteen ook enige volledige testdag met de FW43B voor de eerste race, doordat Williams besloten had testrijder Roy Nissany ook een complete dag te geven.

Na een pover begin van de test op vrijdag herpakte Mercedes zich op zaterdag met veel ronden én de snelste dagtijd. De kampioensformatie zal hopen op een productieve laatste dag, zodat de schade als gevolg van het tijdverlies dat op de eerste dag werd opgelopen, enigszins kan worden beperkt. Valtteri Bottas trapt de laatste dag af namens Mercedes, waarna Lewis Hamilton afrondt. “Het is niet veel als je het vergelijkt met wat we normaal gesproken rijden tijdens de testdagen”, zegt Hamilton over het aantal ronden dat Mercedes tot dusver heeft afgelegd in Bahrein. “Maar we proberen zo efficiënt mogelijk te zijn. We hebben tot nu toe minder kilometers gemaakt dan sommige anderen, zoals Red Bull, maar we proberen gewoon vast te houden aan ons programma en de hoeveelheid ronden die we nog gaan rijden zo goed mogelijk te benutten.”

De omstandigheden op het Bahrain International Circuit beloven tijdens de laatste testdag iets beter te zijn dan de afgelopen twee dagen, doordat de wind verder afneemt.

Deze coureurs komen zondag in actie in Bahrein:

Team Coureur(s) Mercedes V. Bottas (ochtend)

L. Hamilton (middag) Red Bull S. Perez (ochtend)

M. Verstappen (middag) McLaren L. Norris (ochtend) D. Ricciardo (middag) Aston Martin L. Stroll (ochtend)

S. Vettel (middag) Alpine E. Ocon (ochtend) F. Alonso (middag) Ferrari C. Leclerc (ochtend)

C. Sainz (middag) AlphaTauri P. Gasly (ochtend)

Y. Tsunoda (middag) Alfa Romeo K. Raikkonen Haas M. Schumacher (ochtend) N. Mazepin (middag) Williams G. Russell