Op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi wordt het Formule 1-seizoen 2022 officieel afgesloten met een eendaagse test op het Yas Marina Circuit, die tegelijkertijd het startsein is van het F1-seizoen 2023. Alle tien de teams zijn bij de test aanwezig en gaan twee auto's inzetten. Een van de bolides wordt door een van de vaste rijders bestuurd om de 2023-banden van Pirelli nogmaals te testen, terwijl de andere auto gereserveerd is voor de traditionele young driver test. Dat betekent dat tien talenten de kans krijgen om een hele dag achter het stuur van een F1-bolide uit 2022 te kruipen, maar wie stapt bij welk team in?

De meeste coureurs die tijdens de young driver test in Abu Dhabi in actie komen, hebben dit jaar al kilometers mogen maken tijdens een of meerdere vrije trainingen. Die kans kregen zij doordat teams sinds dit jaar verplicht zijn om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een training. Zodoende stapt Robert Shwartzman in bij Ferrari, nadat hij in de Verenigde Staten en Abu Dhabi al vrije trainingen reed, terwijl Theo Pourchaire na zijn training in Austin ook in Abu Dhabi mag testen voor Alfa Romeo. Felipe Drugovich debuteert in Abu Dhabi in een F1-training en test daarna ook voor Aston Martin, iets wat voor Pato O'Ward geldt in dienst van McLaren. Jack Doohan en Liam Lawson mogen instappen bij respectievelijk Alpine en Red Bull Racing. Zoals inmiddels gebruikelijk werkt Pietro Fittipaldi de young driver test af voor Haas F1 Team.

Daarnaast geldt voor twee coureurs dat zij gaan testen voor het team waarvoor zij in 2023 gaan racen. Dat geldt natuurlijk voor Nyck de Vries, die in actie gaat komen voor nieuwe werkgever AlphaTauri. Eerder dit jaar werkte de Fries al trainingen af voor Mercedes, Williams en Aston Martin, waardoor de AT03 de vierde 2022-auto is waarin hij gaat plaatsnemen. Daarnaast maakt Logan Sargeant zijn opwachting voor Williams. De Amerikaan is al geselecteerd om in 2023 zijn F1-debuut te maken voor de Britse renstal, al dient hij tijdens het slotweekend van de Formule 2 wel voldoende punten te scoren om zijn superlicentie te bemachtigen. Het tiental jonge rijders wordt voltooid door Frederik Vesti, die bij Mercedes voor het eerst achter het stuur van een F1-bolide mag kruipen.

Overzicht deelnemers young driver test Abu Dhabi

Team Coureur Red Bull Racing Liam Lawson Ferrari Robert Shwartzman Mercedes Frederik Vesti Alpine Jack Doohan McLaren Pato O'Ward Alfa Romeo Theo Pourchaire Aston Martin Felipe Drugovich Haas F1 Pietro Fittipaldi AlphaTauri Nyck de Vries Williams Logan Sargeant