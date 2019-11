Overzicht: Alle 33 wereldkampioenen Formule 1

In totaal hebben 33 rijders uit 15 landen de buit verdeeld in 68 jaar Formule 1. De meest gelauwerde van allemaal is natuurlijk Michael Schumacher, die in 2002 Juan Manuel Fangio evenaarde met vijf wereldtitels en er de twee volgende jaren nog twee kampioenschappen bij deed.

Zo ver is de huidige generatie van Lewis Hamilton en Sebastian Vettel nog niet, maar de twee staan met vier stuks nog maar een wereldtitel verwijderd van de Argentijn Juan Manuel Fangio.

Wie zijn de 33 wereldkampioenen in de Formule 1? Bekijk het overzicht: