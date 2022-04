Overvolle F1-kalender treft Pirelli: Lastig om testdata te vinden

De Italiaanse bandenfabrikant wil dolgraag het rubber voor 2023 testen, maar is door het drukke jaar ook aangewezen op enkele vrijdagtrainingen tijdens Grand Prix-weekends. De regelgeving staat toe dat Pirelli 25 testdagen heeft om met de huidige generatie auto's alle bandensoorten te testen voor volgend F1-seizoen. De enige mogelijkheid om dat te doen is op een Europees circuit waar de Grand Prix het weekend later niet wordt opgevolgd door een volgende race.

Tot dusver zijn de dinsdagen en woensdagen na de races op Imola, de Red Bull Ring en de Hungaroring gereserveerd voor deze bandentests. Met twee F1-teams op elke locatie komt dat neer op in totaal twaalf testdagen. Pirelli heeft nog niet bekendgemaakt welke formaties aan de tests deelnemen en of er die dagen ook op een kunstmatig natgemaakte baan gereden wordt. Om het vereiste aantal kilometers te halen worden ook twee vrijdagen tijdens raceweekends gebruikt om de banden voor 2023 te testen, al is dit plan nog niet bevestigd.

"We maken gebruik van de huidige auto's en er zijn al een aantal testdagen in de eerste helft van het seizoen bevestigd", aldus Pirelli-baas Mario Isola. "We zijn momenteel in gesprek met de teams en de FIA over het tweede deel van het jaar. De kalender zit vol back-to-backs, triple headers en overzeese races. Het is in het geval van bijvoorbeeld drie races moeilijk om een team te vragen toch nog een paar dagen langer te blijven voor een Pirelli-test. Het is een veeleisende kalender."

Desondanks probeert Pirelli ook in de tweede helft van het F1-seizoen een aantal tests te plannen. "Het is duidelijk dat we van meerdere teams feedback moeten krijgen, anders is het lastig om een band te ontwikkelen. Je test ook enkele oplossingen, je analyseert de resultaten en ontwikkelt weer nieuwe ideeën", besluit Isola.