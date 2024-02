Voormalig F1-coureur Wilson Fittipaldi (80) overleden

Hoewel hij een stuk minder succesvol was dan zijn broer Emerson, wordt de in 1943 in São Paulo geboren Wilson Fittipaldi in zijn thuisland beschouwd als één van de groten van de Braziliaanse autosport.

Wilson Fittipaldi maakte in de jaren zestig naam door deel te nemen aan kampioenschappen in de tourwagens- en éénzitters, onder andere Formule Vee. Een eerste uitstapje naar Europa - in 1966 - leverde niet direct het gewenste resultaat op, maar toen zijn jongere broer Emerson succesvol werd in de Formule 1, waagde hij een tweede poging.

In het Britse Formule 3-kampioenschap van 1970 reed Wilson Fittipaldi onder meer tegen landgenoot Carlos Pace, maar ook de latere wereldkampioenen Niki Lauda en James Hunt. In 1971 maakte hij de overstap naar de Formule 2 en een jaar later debuteerde hij op het hoogste niveau bij Brabham, indertijd in handen van Bernie Ecclestone. Zijn beste resultaat in de Formule 1 was een vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Duitsland van 1973.

Wilson Fittipaldi in de Fittipaldi FD01 Ford.

In 1975 richtte hij met de hulp van zijn broer Emerson zijn eigen team Copersucar-Fittipaldi op. Hij was er tegelijk eigenaar en coureur. Wilson Fittipaldi, herkenbaar aan zijn groene helm met gele druppels, reed in totaal 35 Grands Prix voordat hij eind 1975 de F1 verliet om zich volledig te wijden aan het management van zijn bedrijf.

Fittipaldi bleef wel coureur. Hij nam begin jaren tachtig deel aan het Braziliaanse StockCar-kampioenschap en besteedde tijd aan het managen van de carrière van zijn zoon Christian Fittipaldi. Die laatste racete van 1992 tot 1994 in de Formule 1 en daarna van 1995 tot 2002 in de CART. Ook reden vader en zoon regelmatig samen. Zo wonnen ze in 1994 de Mil Milhas in Brazilië.