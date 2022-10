Overlijden Mateschitz zwaar verlies voor Marko: "Grote persoonlijkheid"

Afgelopen zaterdag is het nieuws doorgekomen dat in de voorbije weken jammer genoeg onvermijdelijk leek: Red Bull-oprichter en mede-eigenaar Dietrich Mateschitz is overleden. De Oostenrijker is na een periode van ziekte gestorven op 78-jarige leeftijd. Mateschitz stond aan de wieg van het succes dat Red Bull Racing heeft gevierd en nog steeds viert. De zakenman had Helmut Marko als zijn rechterhand, die het reilen en zeilen bij de F1-teams van Red Bull regelde.

Het betekende dat de lijntjes tussen beide mannen kort waren, hetgeen tijdens de mislukte gesprekken met Porsche ook nog eens werd benadrukt. Juist dit goede contact maakt dat het overlijden hard aankomt bij Marko, die eerder ook al goede vriend Niki Lauda zag wegvallen. "We wisten natuurlijk dat zijn gezondheid erg slecht was. Maar nu het daadwerkelijk is gebeurd, is het voor ons allemaal niet te bevatten dat zo'n grote persoonlijkheid al zo vroeg het leven heeft moeten laten", verkondigt Marko bij Sky Sport Deutschland.

Gevraagd hoe groot het aandeel van Mateschitz in al het Formule 1-succes van Red Bull is geweest, is Marko bijzonder duidelijk: "Dat is volledig zijn verdienste. Zijn visie, zijn vertrouwen in dit team en ook zijn andere ondernemersactiviteiten tekenen zijn persoonlijkheid. Tegelijkertijd was hij een bescheiden man en trad hij niet graag op de voorgrond." Als eerbetoon wil Marko dit weekend graag een goed resultaat halen met Red Bull Racing en als het even kan de wereldtitel bij de constructeurs veiligstellen. "Dat we rijden en er het maximale uit proberen te halen is in zijn geest."

Mateschitz genoot volgens Marko van het sportieve succes dat Verstappen ook dit jaar heeft behaald. Gevraagd of alle reuring over het budgetplafond niet vervelend is geweest voor Mateschitz in zijn laatste maanden, reageert Marko: "Ach, dat zijn aanvallen en hij is in zijn carrière wel gewend geraakt aan al die zaken. Hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. Recent heeft Max Verstappen hem aan de Wolfgangsee nog bezocht. Hij heeft enorm genoten van die tweede wereldtitel en laten we nu kijken of we dit weekend ook de constructeurstitel binnen kunnen halen."

