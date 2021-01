Australische autoriteiten in gesprek met F1 over doorgaan Grand Prix

Het Formule 1-seizoen 2021 zou op 21 maart van start moeten gaan met de traditionele openingsrace in het Australische Melbourne, gelegen in de staat Victoria. Vorig jaar werd de race door Albert Park nog op het laatste moment afgelast vanwege een coronabesmetting bij McLaren, waarna de start van het seizoen uiteindelijk werd uitgesteld tot begin juli. Voor 2021 hoopt de F1 op een ‘normaler’ seizoen waarin het coronavirus geen grote rol speelt, iets wat blijkt uit de gepresenteerde kalender. Die herbergt maar liefst 23 races, maar de grootse plannen vallen mogelijk nog voor aanvang van de eerste race al in duigen.

Motorsport.com kon maandag al melden dat het doorgaan van de Grand Prix van Australië in gevaar is. Het land kent al sinds maart strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden en daar is nu de uitbraak van een besmettelijkere variant van het virus in Groot-Brittannië bovenop gekomen. Voor het eind van de maand wordt er een definitieve beslissing verwacht, ook omdat de opbouw van het tijdelijke stratencircuit nog deze maand van start moet gaan om op tijd gereed te zijn voor de race.

Dinsdagochtend reageerde Lisa Neville, de verantwoordelijke minister voor de hulpdiensten in Victoria, op de berichtgeving rond de GP van Australië. Zij benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. “We zijn nog in gesprek met de Australian Grand Prix Corporation en de Formule 1. De publieke gezondheid is daar natuurlijk een belangrijke factor bij. Hoe faciliteer je de quarantaine, al dat soort problemen bespreken we”, aldus Neville. “Deze gesprekken zijn gaande omtrent de race in 2021 en zodra we overeenstemming bereiken met de Australian Grand Prix Corporation en de F1 hebben we meer te zeggen. Voor zover ik weet is er geen besluit genomen om de GP van Australië te annuleren, te verplaatsen of iets dergelijks.”