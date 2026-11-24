Analyse

Formule 1 GP van Las Vegas

'Ovalachtige' F1-race in Las Vegas lag niet alleen aan de power unit

De Grand Prix van Las Vegas had geen gebrek aan actie, maar dit leidde tot hernieuwde klachten over 'kunstmatig' racen. Dus laten we dat anders kaderen - en waarom energy deployment slechts een deel van de rol speelde in de talloze inhaalacties

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:34

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Autosport



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Ik heb in mijn tijd genoeg verschrikkelijke Formule 1-races uitgezeten, dus als je een spektakel krijgt zoals de Grand Prix van Las Vegas van dit jaar, waardeer ik dat enorm. Ik heb me vermaakt, en het was het zeker waard om op een belachelijk tijdstip wakker te worden voor een race die voor velen echt anders was dan wat ze eerder hadden gezien.

Helemaal waar is dat eigenlijk niet - het leek wel op andere vormen van racen: het Formula Ford Festival misschien, of de Indianapolis 500, of een NASCAR-race met restrictor plates op een superspeedway. In mijn vormende jaren als racejournalist bracht ik een weekend door bij een 750 Motor Club-evenement op Brands Hatch, en het voortdurend wisselende karakter van de Locost-races (kitcars afgeleid van de Lotus Seven, voor wie ze niet kent) op het korte 'Indy'-circuit leverde 20 minuten ongeremd plezier en constante leiderswissels op.

Racen bestaat in alle soorten en maten en bij dit soort wedstrijden verschillen de tactieken. Of niemand wil leiden tot de laatste ronde, of degene die wél graag vooraan rijdt, is er behoorlijk zeker van dat hij die positie kan vasthouden en controleren. Dit kwam zo dicht bij een ovalrace op een stratencircuit als maar kan en als je denkt dat het allemaal draait om het oogsten en inzetten van energie uit de aandrijflijn, dan zien we zoiets niet meer terug zodra de inzetparameters voor 2027 en 2028 veranderen.

Toch denk ik niet dat het verloop van Las Vegas volledig aan de power units kan worden toegeschreven. Mogelijk hebben ze de inhaalacties in het laatste kwart van de Las Vegas Strip wel makkelijker gemaakt door het punt waarop de overtake-modus actief wordt en per ronde 0,5 MJ extra energie beschikbaar komt. De boostknop hielp ook bij enkele overlappende inhaalacties, maar realistisch gezien verklaart dat de rest niet, en ook niet waarom de auto's überhaupt in positie waren om die acties te plaatsen. Het verklaart evenmin hoe Kimi Antonelli in de kwalificatie bijna een seconde won puur door zijn positie op het achterste rechte stuk, en ook niet hoe Pierre Gasly in Monza pole pakte.

De slipstream - of de tow - doet dat wel, en die heeft te maken met de aerodynamica van de auto, niet met de aandrijflijn. Doordat het effect van de tow de afgelopen jaren is afgezwakt, zijn kijkers misschien vergeten hoe krachtig die kan zijn. Ik denk dat de F1 hier iets goed heeft gedaan met de technische regels voor 2026.

Wanneer dat samenkomt met de manier waarop circuits de afgelopen 15 jaar zijn ontworpen, wordt slipstreamen in dit soort races veel effectiever. Laten we die theorie verder uitwerken, met de afgelopen seizoenen als context.

Kijk je naar de bedoeling van de ground effect-aeroregels van 2022-25, dan lag de nadruk op het verbeteren van de mogelijkheid voor auto's om in bochten dichter bij elkaar te komen. De theorie was dat auto's in de vuile lucht van een andere auto ongeveer 50% van hun downforce verliezen. Door de wake van de leidende auto te beïnvloeden en de theoretische turbulentie te verminderen, lieten de simulaties zien dat de achtervolgende auto meer van zijn downforce behield.

Close pack racing characterised this year's Las Vegas GP

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Daar zat wel een gevolg aan: met een kleinere wake was het effect van de slipstream aanzienlijk kleiner. In theorie was dat prima, omdat de achtervolgende auto bij het uitkomen van een bocht dicht genoeg kon zitten om daar een aanval uit te halen. Het pakket van 2022 had het gebruik van het Drag Reduction System moeten beëindigen, maar het kleine tow-effect woog zwaarder dan het verbeterde volgen in de bochten en maakte het gebruik ervan uiteindelijk noodzakelijk.

Het andere probleem ontstond toen aerodynamicisten de aerodynamische efficiëntie van de achterzijde steeds beter begrepen, waardoor het effect van DRS verder afnam. Voorbeeld: de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2025. Er begonnen DRS-treintjes te ontstaan, maar de leidende auto had genoeg aerodynamische efficiëntie om elk DRS-effect op een recht stuk van 2,2 kilometer te pareren.

In theorie kun je dit terugvoeren tot 2009, toen de voorvleugels over de volledige breedte werden ingevoerd in een poging meer downforce aan de voorkant te genereren en het verlies in de wake van een andere auto te beperken. Ook dat was op papier een goed idee, maar het had gevolgen: teams werden ermee aangemoedigd om voorvleugels met 'outwash' te ontwikkelen.

Door de luchtstroom buiten de voorbanden om te leiden, werd de wake van de auto breder. Als een auto in de slipstream van een ander reed en naar buiten dook om een aanval te plaatsen, kreeg hij een lading turbulentie over zich heen die door de voorkant van de auto werd geproduceerd, wat de totale tractie schaadde. Het is deels daarom dat we überhaupt DRS kregen en later de bewust kwetsbare Pirelli's, toen de leiding van het kampioenschap op zoek ging naar elke vorm van strategische variatie om wat leven in te blazen in de saaiere Grands Prix.

Ergens in de afgelopen 15 tot 20 jaar bedacht iemand dat een lang recht stuk met aan het einde een krappe bocht de beste manier was om inhaalacties uit te lokken

Een deel van het succes van de aeroformule voor 2026 lijkt te zitten in de terugkeer naar voorvleugels die de lucht naar binnen sturen, aangevuld met wakeboards achter de voorwielen. Daarmee wordt de zone met vuile lucht beperkt tot de middellijn van de auto. Dat schaadt het volgen in bochten iets, maar verbetert het tow-effect, zelfs met de verschuiving in de wake die de auto's in straightline-modus veroorzaken.

Dat past bij de kat-en-muisspellen in Las Vegas: een achtervolgende auto kon in de bochten wat terrein verliezen, maar op de rechte stukken weer aansluiten. Zolang de werking ervan bestaat om de verliezen in de bochten op zijn minst te compenseren met de slipstream, is dat positief. Als dit richting 2030 behouden kan blijven, kan de push-to-pass van 100kW vervolgens worden ingezet om een achtervolgende auto de kansen meer naar zich toe te laten trekken.

Ergens in de afgelopen 15 tot 20 jaar bedacht iemand dat een lang recht stuk met aan het einde een krappe bocht de beste manier was om inhaalacties uit te lokken. Met de aero-wake zoals die nu is, heeft F1 die acties kunnen creëren zonder de DRS als onderscheidende factor nodig te hebben. Dat is winst, maar op circuits die zijn ontworpen onder de vlag van een meer 'klassieke' benadering hebben we wel een wat groter probleem.

Verstappen and Russell spent the first 40 laps dicing for the lead - and the slipstream was a powerful component here

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hoezeer coureurs ook houden van circuits met talloze technische secties, met een grote variatie aan bochten en richtingsveranderingen, de races op die banen zijn vaak eendimensionaal en afhankelijk van de strategie. Om op die circuits echt leuke races te krijgen, draait het niet om aero, maar om bandenprestaties en het verschil tussen bandencompounds. Een bandenaanbod dat zulke races richting de grens tussen één en twee stops duwt, zal daarbij helpen.

De ingrediënten zijn er om F1-races op een duurzame en organische manier consequent spectaculair te maken. Sommigen zullen zich afvragen of dat nodig is en stellen dat races vroeger spannender waren zonder ingrijpen van bestuurders en reglementen, maar daarmee vergeten ze gemakshalve de vele races waarin auto's na de eerste ronde heel makkelijk uit elkaar reden. Je kon de vaardigheid waarderen, maar om ernaar te kijken was het verschrikkelijk.

Voordat iemand mij verwijt dat ik de plank volledig mis sla, moeten we het over de andere kant hebben. De klachten over Las Vegas gaan over het inhalen en meteen weer terug inhalen aan weerszijden van bocht 14, waar het makkelijk werd om met overtake de aanval te plaatsen en vervolgens voor de achtervolgende coureur om bij het uitkomen van de bocht de boostknop in te drukken en de positie terug te pakken. Dat is terechte kritiek. Inhaalacties moeten verdiend zijn. Dat George Russell de Las Vegas Strip op kan komen met 1,3 seconden achterstand op Max Verstappen en vervolgens zij aan zij uitkomt, zou eerder een droomscenario zijn geweest. De perceptie is dat deployment hem in staat stelde om het hele gat dicht te rijden.

Dat klopt echter niet helemaal, en ik denk dat het eerlijk is om die perceptie bij te stellen. De inzet van overtake maakte misschien de laatste 0,3 seconde goed, maar de kracht van de slipstream deed waarschijnlijk de rest. Vergeet niet dat Verstappen tot ongeveer 300 km/u over precies hetzelfde vermogen beschikt, en over ongeveer dezelfde hoeveelheid energie in zijn batterij.

Ik denk dat het terecht is om het chassisontwerp voor 2026 hier te prijzen, omdat het coureurs een auto geeft die ze, los van de power unit, over het algemeen graag rijden en die zulke gevechten van dichtbij mogelijk maakt. De insteek van het chassisreglement was niet om mee te gaan in de aerodynamische filosofie van de maand, en ook niet om een doodlopende weg van utopische theorieën te volgen over auto's dichter bij elkaar houden in snelle bochten. De auto's zijn ontworpen om smaller en lichter te zijn en wat meer nadruk te leggen op de vaardigheid van de coureur. Als we die gedachte kunnen vasthouden richting 2030, en ons minder druk maken dat deploymenttactieken alles gaan overheersen, staat F1 er heel goed voor.

Ben ik te optimistisch? Misschien.

Lees ook:

In summary: keep the cars, lose the engine...which will happen in 2030.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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