Oud-wereldkampioen F1 beoordeelt Bottas en Pérez: "Nog wat roestig"
Mario Andretti stelt dat de ervaren Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij het begin van het Formule 1-seizoen nog nog flink wat ritme missen.
Voormalig Formule 1-wereldkampioen Mario Andretti moet toegeven dat het niveau van beide Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez hem nog niet meevalt. De twee keerden dit seizoen na een jaar afwezigheid terug als vaste F1-coureurs en maken tot nog toe een wat "roestige" indruk.
Cadillac maakte in Melbourne zijn entree als elfde team op de F1-grid, met voormalig Mercedes-coureur Bottas en Red Bull Racing-veteraan Pérez. Samen reden ze meer dan vijfhonderd Grands Prix bij hun vorige werkgevers, maar ze verloren eind 2024 hun vaste zitje. Dit jaar werden ze door Cadillac in dienst genomen juist vanwege hun ervaring.
"Willen geeen fouten maken"
Andretti, wereldkampioen Formule 1 in 1978 en tegenwoordig deel uitmakend van de raad van bestuur van Cadillac, stelt dat beide coureurs na hun terugkeer nog moeten wennen aan de competitie en de auto. In de Drive to Wynn-podcast zei hij: "Om eerlijk te zijn denk ik dat ze allebei nog een beetje roestig zijn. Ze hebben allebei minstens één seizoen niet in de cockpit gezeten. Met het nieuwe pakket en alles daaromheen zijn ze voorzichtig. Ze willen geen fouten maken om het team geen extra werk te bezorgen."
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
"Wat mij het meest interesseert, is om van de coureurs zelf te horen wat er speelt. Daar draait het uiteindelijk om", vervolgde Andretti. "De eerste feedback is duidelijk: we missen downforce, vooral aan de achterkant qua stabiliteit. Dat hoor ik van allebei terug. Aan de andere kant proberen we ook volledig te begrijpen hoe we het maximale uit de krachtbron kunnen halen, bijvoorbeeld met het beheer van de batterij en de energielevering."
De Italiaans-Amerikaanse legende geeft aan dat er excuses aan te voeren zijn en wijst daarbij ook naar externe factoren. "We zijn niet het enige team dat worstelt. Buiten Mercedes en Ferrari lijkt iedereen nog volop te zoeken naar hoe ze hun pakket optimaal benutten. Het wordt een interessant seizoen om te zien wie dit het beste onder de knie krijgt."
Hij heeft daarbij een welgemeend advies voor zijn Finse en Mexicaanse coureurs. "Als coureur moet je nu eigenlijk opnieuw leren hoe je alles gebruikt: het gas, het hele systeem. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik nu even aan de zijlijn sta."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties