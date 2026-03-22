Voormalig Formule 1-wereldkampioen Mario Andretti moet toegeven dat het niveau van beide Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez hem nog niet meevalt. De twee keerden dit seizoen na een jaar afwezigheid terug als vaste F1-coureurs en maken tot nog toe een wat "roestige" indruk.

Cadillac maakte in Melbourne zijn entree als elfde team op de F1-grid, met voormalig Mercedes-coureur Bottas en Red Bull Racing-veteraan Pérez. Samen reden ze meer dan vijfhonderd Grands Prix bij hun vorige werkgevers, maar ze verloren eind 2024 hun vaste zitje. Dit jaar werden ze door Cadillac in dienst genomen juist vanwege hun ervaring.

"Willen geeen fouten maken"

Andretti, wereldkampioen Formule 1 in 1978 en tegenwoordig deel uitmakend van de raad van bestuur van Cadillac, stelt dat beide coureurs na hun terugkeer nog moeten wennen aan de competitie en de auto. In de Drive to Wynn-podcast zei hij: "Om eerlijk te zijn denk ik dat ze allebei nog een beetje roestig zijn. Ze hebben allebei minstens één seizoen niet in de cockpit gezeten. Met het nieuwe pakket en alles daaromheen zijn ze voorzichtig. Ze willen geen fouten maken om het team geen extra werk te bezorgen."

"Wat mij het meest interesseert, is om van de coureurs zelf te horen wat er speelt. Daar draait het uiteindelijk om", vervolgde Andretti. "De eerste feedback is duidelijk: we missen downforce, vooral aan de achterkant qua stabiliteit. Dat hoor ik van allebei terug. Aan de andere kant proberen we ook volledig te begrijpen hoe we het maximale uit de krachtbron kunnen halen, bijvoorbeeld met het beheer van de batterij en de energielevering."

De Italiaans-Amerikaanse legende geeft aan dat er excuses aan te voeren zijn en wijst daarbij ook naar externe factoren. "We zijn niet het enige team dat worstelt. Buiten Mercedes en Ferrari lijkt iedereen nog volop te zoeken naar hoe ze hun pakket optimaal benutten. Het wordt een interessant seizoen om te zien wie dit het beste onder de knie krijgt."

Hij heeft daarbij een welgemeend advies voor zijn Finse en Mexicaanse coureurs. "Als coureur moet je nu eigenlijk opnieuw leren hoe je alles gebruikt: het gas, het hele systeem. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik nu even aan de zijlijn sta."